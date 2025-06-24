"На перукаря не вистачило": невпізнанна Клара Новікова вийшла у світ із келихом

Коротко:
- Як зараз виглядає Клара Новікова
- Де вона з'явилася
Російська гумористка Клара Новікова, яка родом із Києва, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, з'явилася в дивному вигляді та з келихом вина в руці.
Як пишуть російські пропагандисти, Новікова з'явилася на публічному заході. Вона прийшла привітати якогось Бориса Бєлєнького, творця премії "Кришталева Турандот".
За словами зрадниці, акторка поділилася, що давно товаришує з Бєлєньким, і приїхала на захід за дві години, щоб встигнути з усіма зустрітися і поспілкуватися.
Неозброєним оком видно, як сильно постаріла артистка. До слова, вона не частий гість публічних заходів. Коментатори втім не оцінили виходу артистки і навіть розкритикували її зовнішній вигляд.
"Що на голові? На перукаря грошей не вистачило", "Ходять бабульки по заходах... лише б склянку перекинути", - пишуть вони.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.
Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.
Вас може зацікавити:
- "А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням
- Зрадниця Клара Новікова засвітилася на росТБ і приголомшила своїм виглядом
- "При людях не кажіть": зрадниця Клара Новікова остаточно видала себе
Хто така Клара Новікова?
Клара Новікова - радянська і російська актриса, артистка естради, гумористка, співачка, телеведуча; народна артистка РФ (1997). Член громадської ради Російського єврейського конгресу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред