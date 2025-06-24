"На перукаря не вистачило": невпізнанна Клара Новікова вийшла у світ із келихом

Клару Новікову розкритикували в мережі за її зовнішній вигляд і зачіску.

https://glavred.net/starnews/na-parikmahera-ne-hvatilo-neuznavaemaya-klara-novikova-vyshla-v-svet-s-bokalom-10675985.html Посилання скопійоване

Клару Новікову висміяли в мережі / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Як зараз виглядає Клара Новікова

Де вона з'явилася

Російська гумористка Клара Новікова, яка родом із Києва, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, з'явилася в дивному вигляді та з келихом вина в руці.

Як пишуть російські пропагандисти, Новікова з'явилася на публічному заході. Вона прийшла привітати якогось Бориса Бєлєнького, творця премії "Кришталева Турандот".

відео дня

Клара Новікова здивувала зовнішнім виглядом / Фото скріншот

За словами зрадниці, акторка поділилася, що давно товаришує з Бєлєньким, і приїхала на захід за дві години, щоб встигнути з усіма зустрітися і поспілкуватися.

Неозброєним оком видно, як сильно постаріла артистка. До слова, вона не частий гість публічних заходів. Коментатори втім не оцінили виходу артистки і навіть розкритикували її зовнішній вигляд.

"Що на голові? На перукаря грошей не вистачило", "Ходять бабульки по заходах... лише б склянку перекинути", - пишуть вони.

Клару Новікову висміяли в мережі / Скріншот Стархіт

Клара Новікова здивувала зовнішнім виглядом / Фото скріншот

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.

Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

Вас може зацікавити:

Хто така Клара Новікова? Клара Новікова - радянська і російська актриса, артистка естради, гумористка, співачка, телеведуча; народна артистка РФ (1997). Член громадської ради Російського єврейського конгресу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред