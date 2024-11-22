Український співак розповів правду про свою орієнтацію

Український популярний співак поділився своїми почуттями та світоглядом.

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EL Кравчук розкрив свій секрет/ Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/el.kravchuk

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Що думає El Кравчук про людей

Що для нього важливо в контексті стосунків

Український співак El Кравчук (Андрій Остапенко) зробив несподіване зізнання щодо своєї сексуальної орієнтації.

Як розповів артист в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну, співакові важлива стать будь-якої людини.

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"Можливо, це ситуація, коли ти не ставиш перед собою якихось вимог. Просто йдеш за відчуттями. Я не знаю. Мені складно на це відповісти. Як буде, так буде. Це ти йдеш за емоціями. Дуже важко заздалегідь передбачити. Мені важлива стать людини і її внутрішній світ. Але внутрішній світ важливіший за стать. Люблю нести в образі таємницю. До кінця пускати у свою спальню не хочу", - заявив артист.

Якраз нещодавно артист розповідав про втрату, яка трапилася в його житті. Він розповідав, що мав стосунки з дівчиною-лікарем із Німеччини. Пізніше, коли вони розлучилися, співак повідав, що її вбили.

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Зазначимо, раніше Главред повідомляв про те, що El Кравчук розповів, що страждає від дислексії. "Ти придумуєш те, чого не існує. Наприклад, ти читаєш книжку, а тобі ліньки читати, і ти просто дивишся на неї і вигадуєш інший сенс. Переставляєш склади в словах. Це така специфічна хвороба", - каже Остапенко.

Раніше легендарний співак Андрій EL Кравчук вельми бурхливо висловився щодо українських артистів і музикантів, які вирушили шукати кращого життя в Росії.

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Хто такий EL Кравчук? EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. У 1995 році подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році підписав контракт із лейблом "Музична біржа" і вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". У 2003 році Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії.

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