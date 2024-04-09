"Мене бісить": EL Кравчук розкритикував поведінку Івана Дорна

Легендарний український попспівак і легенда естради 1990-х EL Кравчук відверто розповів про свої стосунки з Іваном Дорном - мовляв, вони приятелюють, але артист не поділяє дорнівські погляди. Про це Кравчук розповів у програмі "Муз Тренд".
"Мене бісить в українському шоу-бізнесі Ваня Дорн. Я до нього класно ставлюся, ми друзі. Ми друзі, правда. І я кажу йому те саме. Як можна іноді говорити те, що він говорить? Він каже: "Андрію, ти розумієш, я не думав". А я відповідаю: "Треба думати, а потім говорити", - зізнався співак.
Річ у тім, що Дорн регулярно потрапляє в скандали - виступав на Балі перед росіянами в новорічну ніч. Також сказав в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, що війна в Україні - "сварка братніх народів". Водночас він нібито активно жертвує гроші на потреби ЗСУ, хоча і в саму Україну повертатися з-за кордону не бажає.
Хто такий Іван Дорн?
Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".
Іван Дорн - останні новини про артиста
Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.
В інтерв'ю проєкту "Говорящие головы" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.
До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.
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