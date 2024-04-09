"Мене бісить": EL Кравчук розкритикував поведінку Івана Дорна

Український співак EL Кравчук зізнався, що справді думає про Івана Дорна - і не поділяє його погляди, попри ранні приятельські стосунки.

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Іван Дорн і El Кравчук давно товаришують, але погляди у них сильно різняться / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український попспівак і легенда естради 1990-х EL Кравчук відверто розповів про свої стосунки з Іваном Дорном - мовляв, вони приятелюють, але артист не поділяє дорнівські погляди. Про це Кравчук розповів у програмі "Муз Тренд".

"Мене бісить в українському шоу-бізнесі Ваня Дорн. Я до нього класно ставлюся, ми друзі. Ми друзі, правда. І я кажу йому те саме. Як можна іноді говорити те, що він говорить? Він каже: "Андрію, ти розумієш, я не думав". А я відповідаю: "Треба думати, а потім говорити", - зізнався співак.

Річ у тім, що Дорн регулярно потрапляє в скандали - виступав на Балі перед росіянами в новорічну ніч. Також сказав в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, що війна в Україні - "сварка братніх народів". Водночас він нібито активно жертвує гроші на потреби ЗСУ, хоча і в саму Україну повертатися з-за кордону не бажає.

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Хто такий Іван Дорн? Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".

Іван Дорн - останні новини про артиста

Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю проєкту "Говорящие головы" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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