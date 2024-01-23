"Так ганебно впасти": El Кравчук жорстко розкритикував втікачку в РФ Ані Лорак

Легендарний співак Андрій Кравчук вельми бурхливо висловився щодо українських артистів і музикантів, які вирушили шукати краще життя в Росії.

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Андрій Кравчук жорстко розкритикував Ані Лорак / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український естрадний співак і зірка 1990-х часів Андрій El Кравчук вважає, що українські артисти, які вирушили заробляють криваві рублі в країні-агресорі Росії, страждають, у відомому сенсі, від шизофренії. Про це артист розповів в інтерв'ю порталу Telegraf.

EL Кравчук шокований, наприклад, яку лояльність до диктатора Володимира Путіна проявляє уродженець Києва Олексій Піддубний, більш відомий під псевдонімом "Джанго".

"Я взагалі не хочу про них думати і спілкуватися з цими зрадниками, хто таке зробив. Нещодавно я бачив Джанго і був шокований. Я ж не знав, чим він займається. Взагалі не цікавився ним. І тут бачу пику знайому поруч з Путіним. Ти ж киянин! Хворий, чи що?! Це просто шизофренія, чесно. Знати все, тут жити, а потім зрадити. Історія зробить цю ревізію. Вона робить це завжди, обираючи найкраще з пісень, творів, живопису, музики, поезії", – видав емоційну промову Кравчук.

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У цьому ж аспекті, зокрема, співак також згадав і про співачку Ані Лорак, яка вже багато років працює на благо російського шоу-бізнесу.

"З Ані Лорак ... Не знаю, що з нею сталося, це взагалі "отрута" якийсь, який перетворив її в жах. Так ганебно впасти! Я розумію, що можуть бути якісь обставини, але взагалі нікому б цього не побажав. Це стосується і деяких інших артистів, які теж так низько впали. Кажу про людей, які народилися в Україні, яким Україна все дала, і таке роблять", – пояснив EL Кравчук.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак дружньо прихилилася до немаленького живота Тетяни Навки, колишньої фігуристки, а тепер дружини брехуна і головного рупора Кремля Дмитра Пєскова.

На свій ювілей Ані Лорак разом з Кіркоровим у Москві цинічно танцювала і співала українські пісні. Вона виконала пісню "Без тебе", яку написала українською мовою ‒ ще в ті часи, коли жила і працювала на батьківщині.

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