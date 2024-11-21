"Був трішки іншим": El Кравчук уперше розповів про невиліковний розлад

Ель Кравчук бореться з порушенням із дитинства.

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El Кравчук новини - Ель Кравчук розказав про складне порушення / колаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk

Що розповів Ель Кравчук:

Зірка виявив свою проблему ще в дитинстві

Сьогодні у співака є свій "рецепт" боротьби з порушенням

Український співак El Кравчук (Андрій Остапенко) ще в дитинстві виявив, що не такий як усі. Крім надзвичайно артистичної натури хлопчика вирізняли труднощі під час читання.

З віком проблема нікуди не зникла, хіба що тепер дорослий артист розуміє, що з ним відбувається, та знає, як із цим боротися. Про свій розлад Ель Кравчук розповів лише нещодавно, в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Так зірка розповів, що страждає від дислексії. "Ти вигадуєш те, чого не існує. Наприклад, ти читаєш книгу, а тобі лінь читати, і ти просто дивишся на неї й вигадуєш інший зміст. Переставляєш склади в словах. Це така специфічна хвороба", - каже Остапенко.

Згодом він "приструнив" своє порушення: під час читання співак не поспішає, і спершу читає текст подумки, а потім озвучує його. Це значно полегшує завдання.

"У мене мозок швидше працює, аніж рот. Мозок йде на кілька кроків вперед, а я не встигаю. Але в дитинстві я навпаки був трішки іншим", - поділився Ель Кравчук.

Хто такий EL Кравчук? EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. 1995 року подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році підписав контракт із лейблом "Музична біржа" і вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". 2003 року Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії.

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Що таке дислексія? Дислексія - вибіркове порушення здатності до оволодіння навичками читання і письма при збереженні загальної здатності до навчання. Проблеми можуть включати труднощі з читанням вголос і про себе, правописом, швидкістю читання і розумінням прочитаного. Дислексія відрізняється від труднощів читання, спричинених проблемами зі слухом або зором, або слабким освітнім середовищем. Походження дислексії неврологічне і не пов'язане з низьким інтелектом, емоційними порушеннями або недостатньою мотивацією до навчання. Дислексія є найпоширенішим розладом навчання і трапляється в усіх мовах, де проводили дослідження. Дислексія буває вродженою або набутою, повідомляє Вікіпедія.

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