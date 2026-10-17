Перші фотографії з юною артисткою опублікували після відправлення з залізничного вокзалу в Києві.

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Найближчим часом Еріка Колесніченко прибуде на Мальту / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Міжнародний пісенний конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті

Найближчим часом Еріка Колесніченко прибуде на Мальту

Українська учасниця "Дитячого Євробачення-2026" Еріка Колесніченко вирушила на міжнародний пісенний конкурс. 11-річна співачка разом з українською делегацією вже виїхала на Мальту, де незабаром відбудеться музичне змагання.

Про від'їзд команди повідомили в офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна". Перші фотографії з юною артисткою опублікували після відправлення з залізничного вокзалу в Києві.

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Для поїздки делегація скористалася спеціальним поїздом Eurovision Express. Перед відправленням учасники зробили пам’ятні знімки з українським прапором у синьо-жовтих кольорах.

Найближчим часом Еріка Колесніченко прибуде на Мальту, де на неї чекає тиждень підготовки до виступу. Уже 24 жовтня українська представниця вийде на сцену арени MFCC у селищі Та-Калі. Вона виступить під номером 11 з піснею "НЕ колискова" і побореться за перемогу з учасниками з інших країн.

Представниця України на "Дитячому Євробаченні-2026" вирушила на конкурс / Фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Коли відбудеться "Дитяче Євробачення-2026"

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться 24 жовтня 2026 року на Мальті, у селищі Та-Калі. Місцем проведення стане арена MFCC.

Україну на конкурсі представить 11-річна Еріка Колесніченко. Її конкурсна композиція "НЕ колискова" створена за участю співачки Світлани Тарабарової, яка виступила автором пісні.

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