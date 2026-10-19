Дитяче Євробачення–2026: де дивитися фінал та як голосувати за Україну

Стало відомо, де українці зможуть подивитися фінал конкурсу та проголосувати за представницю своєї країни.

https://glavred.net/stars/detskoe-evrovidenie-2026-gde-smotret-final-i-kak-golosovat-za-ukrainu-10805435.html Посилання скопійоване

Дитяче Євробачення-2026 - де дивитись / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine; скрін з відео

Ви дізнаєтесь:

Де дивитися Дитяче Євробачення-2026

Хто представить Україну на конкурсі

Як проголосувати за українську учасницю

Вже цього тижня відбудеться Дитяче Євробачення-2026. Українська делегація вирушила до місця проведення конкурсу. Главред розповість, де та коли дивитися шоу і як проголосувати за фаворита.

Де та коли відбудеться Дитяче Євробачення-2026

Міжнародний фінал Дитячого Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 24 жовтня, повідомляє Суспільне. Цьогоріч концерт розпочнеться о 22:00 за київським часом.

відео дня

Конкурс приймає Мальта. Масштабне шоу відбудеться в залі MFCC у селищі Та-Калі, який перетворять на яскраве "Містечко Євробачення". Локація поєднає мальтійську традицію "Festa" та грандіозну постановку.

Дитяче Євробачення-2026 - учасники / фото: instagram.com, Дитяче Євробачення

Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026

Цьогоріч честь представити Україну на міжнародній арені випала 11-річній Еріці Колесніченко. Юна виконавиця з Білої Церкви впевнено виборола перемогу у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026, здобувши сумарно 11 балів: 5 - від професійного журі та 6 - від глядачів. На сцені в Та-Калі українська артистка виступить під номером 11.

Еріка Колесніченко вирушила на Дитяче Євробачення / фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Конкурсна композиція "НЕ колискова" ("NOT A LULLABY") - це динамічний і життєствердний маніфест про внутрішнє пробудження, сміливість і непохитну віру у власні сили. Трек майстерно поєднує виразність мюзиклу та драйвову стилістику K-pop. Авторкою тексту й музики стала музична продюсерка Національного відбору, співачка Світлана Тарабарова.

Дитяче Євробачення-2026 - яка пісня представить Україну дивіться тут:

Де дивитися Дитяче Євробачення-2026

Пряму трансляцію Дитячого Євробачення-2026 в Україні можна буде переглянути 24 жовтня о 22:00 на офіційних платформах Суспільного Мовлення:

на телеканалі та сайті Суспільне Культура;

на офіційному сайті Суспільне Євробачення;

на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Порядок виступу учасників Дитячого Євробачення / фото: instagram.com, Дитяче Євробачення

Як голосувати на Дитячому Євробаченні-2026

Голосування за переможця Дитячого Євробачення-2026 відбуватиметься безкоштовно на офіційному сайті конкурсу у два етапи.

Перший етап: стартує о 00:59 24 жовтня та триватиме до 21:59 24 жовтня, безпосередньо перед початком прямого ефіру.

Другий етап: відкриється одразу після завершення всіх 16 конкурсних номерів під час шоу та триватиме орієнтовно 15 хвилин.

На відміну від дорослого Євробачення, голосування є повністю безкоштовним, а українці можуть віддати голос за представницю своєї країни - Еріку Колесніченко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Читайте також:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред