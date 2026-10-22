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Рожевий костюм і піротехніка: Україна представила номер на Дитячому Євробаченні-2026

Олена Кюпелі
22 жовтня 2026, 21:33
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Відеозапис з'явився на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Дитяче Євробачення - друга репетиція
Дитяче Євробачення - друга репетиція / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

  • У якому образі вийде представниця України
  • Як пройшла друга репетиція шоу

11-річна Еріка Колесніченко, яка цього року представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Дитяче Євробачення-2026" на Мальті, вперше показала фрагмент конкурсного виступу після другої репетиції.

Відеозапис з’явився на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

відео дня

Співачка виконає композицію "НЕ колискова" - з нею вона виступить у фіналі конкурсу 24 жовтня. Для сценічного номера команда підготувала яскраву постановку з незвичайними костюмами, танцювальною хореографією та піротехнічними ефектами.

На сцену юна артистка вийде в ефектному рожевому костюмі, а її волосся буде зібране у два пучки. Разом із співачкою виступлять танцюристи в зелених костюмах, які повністю приховують їхні обличчя. Вони стануть частиною сценічної композиції та активно взаємодіятимуть з Ерікою під час виконання пісні.

Особливу увагу постановники приділили візуальним ефектам та трансформації образу співачки. Концепція номера побудована так, щоб глядач спостерігав не просто за вокальним виступом, а за повноцінною сценічною дією.

Зазначимо, що міжнародний фінал Дитячого Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 24 жовтня, повідомляє "Суспільне". Цього року концерт розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейського мовного союзу. Аналог пісенного конкурсу "Євробачення" з тією відмінністю, що в якості виконавців виступають діти та підлітки віком до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

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