Рожевий костюм і піротехніка: Україна представила номер на Дитячому Євробаченні-2026

Коротко:
- У якому образі вийде представниця України
- Як пройшла друга репетиція шоу
11-річна Еріка Колесніченко, яка цього року представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Дитяче Євробачення-2026" на Мальті, вперше показала фрагмент конкурсного виступу після другої репетиції.
Відеозапис з’явився на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Співачка виконає композицію "НЕ колискова" - з нею вона виступить у фіналі конкурсу 24 жовтня. Для сценічного номера команда підготувала яскраву постановку з незвичайними костюмами, танцювальною хореографією та піротехнічними ефектами.
На сцену юна артистка вийде в ефектному рожевому костюмі, а її волосся буде зібране у два пучки. Разом із співачкою виступлять танцюристи в зелених костюмах, які повністю приховують їхні обличчя. Вони стануть частиною сценічної композиції та активно взаємодіятимуть з Ерікою під час виконання пісні.
Особливу увагу постановники приділили візуальним ефектам та трансформації образу співачки. Концепція номера побудована так, щоб глядач спостерігав не просто за вокальним виступом, а за повноцінною сценічною дією.
Зазначимо, що міжнародний фінал Дитячого Євробачення-2026 відбудеться в суботу, 24 жовтня, повідомляє "Суспільне". Цього року концерт розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, що Меган Маркл знову опинилася в центрі уваги через дорогий гардероб.
Раніше також відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.
Вас також може зацікавити:
- "Євробачення" оновило правила для країн, що перебувають у стані війни: чи стосується це України
- Прогнози помилялися 7 разів: де відбудеться "Євробачення-2027"
- Переможець "Євробачення" Даміано Давід одружився: наречена порушила весільну традицію
Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейського мовного союзу. Аналог пісенного конкурсу "Євробачення" з тією відмінністю, що в якості виконавців виступають діти та підлітки віком до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред