Ревві оголосили бойкот на росТБ через "дружбу із Зеленським і позицію щодо війни"

Олександр Ревва 24 лютого 2022 року закликав зупинити війну проти України, пізніше поїхав до Іспанії, а потім повернувся до РФ і став виступати на концертах.

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У Росії істерика через те, що Ревва не підтримує війну проти України / Колаж: Главред, фото: Instagram О. Ревва, УНІАН

Уродженця Донецької області Олександра Ревву "забанили" на російському пропагандистському телебаченні, мовляв, через неоднозначну позицію щодо "СВО" і нібито дружбу з президентом Володимиром Зеленським. Сам Ревва про війну нічого не каже.

Як повідомляють пропагандисти МК, шоумена Ревву прибрали з Пісні року і деяких інших новорічних телепередач. За словами глави "Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією" Віталія Бородіна, артиста припинили пускати на телебачення через його, мовляв, дружбу з Володимиром Зеленським.

Також так званий громадський працівник каже, що у Ревви нібито подвійне громадянство (України і Росії, - ред.)

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"Ревва - друг Зеленського, я про це казав неодноразово. Крім того, у нього подвійне громадянство", - фактично вигадав Бородін, оскільки жодних доказів цим тезам немає.

Той самий Бородін також заявив, що "у Ревви позиція з проведення російської СВО на Україні була спочатку інша", після чого шоумен через гроші "перевзувся і, відповідно, вирішив знову приїхати в Росію заробляти"

"Вони (зірки, яким оголосили бойкот на ТБ) сьогодні роблять все, щоб їх не вирізали і щоб вони знову повернулися на екрани. Але вони не чують позицію людей — звичайних громадян нашої великої країни", - нафантазував у пропагандистському руслі Бородін.

Нагадаємо, минулого року мати Ревви, яка підтримала повномасштабний напад Росії на Україну, заявила, що син з нею не хоче спілкуватися. У погіршенні відносин вона звинуватила дружину Олександра.

Крім того, Ревва розкритикував свого батька і нагадав, що той кинув його і сестру, коли їм було по 4 місяці.

Раніше батько Ревви говорив, що президент Володимир Зеленський нібито найкращий друг Олександра Ревви. За його словами, Ревва відмовлявся їздити на окупований Донбас, тому що потім його не пустять в Україну.

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