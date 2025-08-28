Не зовсім як у казці: нареченого Тейлор Свіфт змусили зробити їй пропозицію

Гучне зізнання зробив батько Тревіса Келсі.

Тейлор Свіфт виходить заміж - хто змусив Тревіса Келсі освідчитися їй / колаж: Главред, фото: instagram.com/taylorswift, instagram.com/killatrav

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися

Ед Келсі, батько нареченого, розкрив деталі заручин

Американська співачка й авторка пісень Тейлор Свіфт і гравець в американський футбол із команди Kansas City Chiefs Тревіс Келсі 26 серпня 2025 року, після двох років стосунків, оголосили про заручини. Для обох зірок це буде перший шлюб.

На початку роману Тейлор і Тревіса шанувальники не вірили в їхні почуття, і чекали підступу. Однак пара вистояла, і тепер готується зв'язати себе узами шлюбу. Втім, цього могло не статися.

Правду про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі розповів майбутній свекор співачки Ед Келсі в інтерв'ю для News 5. По-перше, пара заручилася близько двох тижнів тому, але розповіла про це лише зараз. По-друге, Келсі-старший зізнався, що він і Скотт Свіфт, батько нареченої, максимально підштовхували Тревіса до цього рішення.

"Він збирався відкласти пропозицію до цього тижня. Думаю, вона, можливо, трохи нервувала, але він збирався відкласти це до цього тижня, щоб влаштувати щось грандіозне, зробити це великою особливою подією. І я неодноразово говорив йому: "Ти можеш зробити це на узбіччі дороги, зробити це в будь-якому місці, яке стане особливим через подію... Коли ти опустишся на одне коліно і попросиш її вийти за тебе заміж", - каже Ед Келсі.

Вмовляння батька і тестя спрацювали: Тревіс Келсі освідчився Тейлор Свіфт у саду біля свого будинку в місті Ліс-Самміт, штат Міссурі.

Тейлор Свіфт виходить заміж - хто змусив Тревіса Келсі освідчитися їй / instagram.com/taylorswift

Про персону: Тейлор Свіфт Тейлор Свіфт - американська співачка й авторка пісень. Є однією з найбільш продаваних музикантів у світі з продажами понад 200 мільйонів записів. Сім її альбомів були продані тиражем понад один мільйон копій за тиждень. 2023 року її визнали "Людиною року" за версією журналу Time, і вона з'являлася у статтях про найвидатніших авторів пісень і виконавців із таких авторитетних видань, як Rolling Stone, Billboard і Forbes. 14-разова лауреатка премії "Греммі", володарка однієї прайм-таймової премії "Еммі", 40 статуеток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards і 30 MTV Video Music Awards. Рекордні чотири рази вона виграла премію "Греммі" за найкращий альбом року. У 2025 році журнал Billboard помістив Свіфт на перше місце у списках "Найкращі виконавці XXI століття" і "100 найкращих жінок-виконавців XXI століття", а також на друге місце у списку "Найвеличніші поп-зірки XXI століття" за 2024 рік, повідомляє Вікіпедія.

