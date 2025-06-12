Вікторія Бекхем по-українськи: Квіткова поїхала слідом за коханим-футболістом

Даша Квіткова прибула до Словаччини на матч свого любого.

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Роман Квіткової та Бражка - Даша Квіткова приїхала підтримати бойфренда / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

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Даші Квітковій приписують роман із Володимиром Бражком

Блогерка приїхала до Словаччини, де сьогодні відбудеться важливий матч за участю її обранця

Уже понад місяць у світських колах ширяться чутки про те, що у блогерки Даші Квіткової та футболіста Володимира Бражка пристрасний роман. Пара поки що не наважується заявити про свої почуття публічно, проте непрямих доказів їхніх стосунків уже не приховати.

Так нещодавно Квіткову і Бражка спіймали за поцілунками на весіллі їхніх спільних друзів. А сьогодні Даша стрімголов примчалася підтримати коханого на важливому матчі.

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Молодіжна збірна України з футболу, частиною якої є Володимир Бражко, сьогодні проведе перший матч на Євро-2025. Він відбудеться Словаччині. Першим противником української збірної буде команда з Данії.

Анонс матчу збірної України проти збірної Данії / t.me/zbirnaua

За дивовижним збігом у Словаччині, де вже готується до матчу збірна України, опинилася і Даша Квіктова. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з Татранська-Ломніци, Високі Татри, Словаччина.

Роман Квіткової та Бражка - Даша Квіткова приїхала підтримати бойфренда / instagram.com/kvittkova

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Хто така Даша Квіткова? Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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