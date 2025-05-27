Амбасадор "Шахтаря" Квіткова і "динамівець" Бражко: колишні нової парочки

Бражко і Квіткова вже мали стосунки - що відомо про їхніх колишніх.

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З ким зустрічалися Квіткова і Бражко / Колаж Главред, фото sport.24tv.ua, Instagram/kvittkova

Коротко:

Що відомо про роман Бражка і Квіткової

З ким зустрічався футболіст Бражко

Українська майже 27-річна блогерка Даша Квіткова, яка засвітилася з 23-річним футболістом Володимиром Бражком на весіллі у друзів, уже не особливо приховує свої нові стосунки з футболістом.

Переможниця шоу "Холостяк" щосили демонструє гігантські букети і всіляко натякає на нові стосунки. Главред вирішив згадати колишні стосунки блогерки і спортсмена.

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Даша Квіткова та її колишні

Даша Квіткова прославилася завдяки участі та перемозі в шоу "Холостяк". Саме їй вдалося завоювати серце ведучого Нікіти Добриніна. Шлюб пари тривав не довго, всього 3 роки. У цьому шлюбі у них народився хлопчик, якого назвали Лев.

В одному з інтерв'ю Добринін говорив, що у них із Квітковою просто не збіглися цілі в житті. "Іноді стосунки вмирають, на жаль, як люди. Це відбувається несподівано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється й так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - говорив в інтерв'ю Микита.

Квіткова і Добринін розлучилися після 3 років шлюбу / Фото Instagram/kvittkova

Сама Квіткова розповіла, що останнім часом перед розлученням, їхні стосунки трималися на любові. "Я думаю, що наші стосунки трималися на любові, але іноді її недостатньо. Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду говорити за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу", - поділилася блогерка.

Пізніше Квіткову запідозрили в романі зі ще одним холостяком - Михайлом Заливаком. 27 серпня блогерка потрапила в ДТП і Михайло Заливако одразу ж приїхав на місце події. У Мережі є фотографії, де поруч із блогеркою стоїть ексгерой "Холостяка" і допомагає їй розібратися.

Квіткова та Заливако на місці ДТП / Фото Соцмереж

Загалом, блогерка ретельно оберігає своє приватне життя, публікуючи лише подарунки та букети.

Володимир Бражко та його колишні

Володимир Бражко народився 2002 року в Запоріжжі. Він починав грати у футбол у складі академії "Металурга" з рідного Запоріжжя. У 14 років молодим футболістом зацікавився один із грандів українського футболу - київське "Динамо". Бражко є успішним молодим футболістом.

Так, трансферна вартість футболіста оцінюється у два з половиною мільйони євро. Це найвища вартість Володимира за його кар'єру. Відомий український коментатор Віктор Вацко назвав півзахисника "Каземіро від УПЛ", порівнявши Бражка з одним із найкращих опорників сучасності.

Що стосується особистого життя футболіста, то про нього відомо мало. Минулого року з'являлася інформація про стосунки з 19-річною дівчиною на ім'я Анна. Інформації про неї небагато, вона займається макіяжем і пройшла курси бровіста. Про це повідомив sport.24tv.ua.

Колишня дівчина Бражка / Фото sport.24tv.ua

Однак взимку Бражко сам зізнався в тому, що його серце вільне. Він розповів, що дівчата завалюють його повідомленнями в інстаграмі.

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Раніше Главред писав про те, що Квіткова засвітилася з 23-річним футболістом Володимиром Бражко на весіллі у друзів. Главред знайшов у Мережі відео, на яких Даша і Володимир веселилися на святкуванні. Зазначимо, весілля футболіста Максима Дячука пройшло в Києві в ресторані Маяк.

Раніше Главред писав про те, що Квіткова і Бражко крутять роман уже кілька місяців. На публіці вони не наважуються показатися разом, але футболіст радує кохану сюрпризами.

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Хто така Даша Квіткова? Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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