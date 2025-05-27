Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Амбасадор "Шахтаря" Квіткова і "динамівець" Бражко: колишні нової парочки

Олена Кюпелі
27 травня 2025, 11:52
148
Бражко і Квіткова вже мали стосунки - що відомо про їхніх колишніх.
З ким зустрічалися Квіткова і Бражко
З ким зустрічалися Квіткова і Бражко / Колаж Главред, фото sport.24tv.ua, Instagram/kvittkova

Коротко:

  • Що відомо про роман Бражка і Квіткової
  • З ким зустрічався футболіст Бражко

Українська майже 27-річна блогерка Даша Квіткова, яка засвітилася з 23-річним футболістом Володимиром Бражком на весіллі у друзів, уже не особливо приховує свої нові стосунки з футболістом.

Переможниця шоу "Холостяк" щосили демонструє гігантські букети і всіляко натякає на нові стосунки. Главред вирішив згадати колишні стосунки блогерки і спортсмена.

відео дня

Даша Квіткова та її колишні

Даша Квіткова прославилася завдяки участі та перемозі в шоу "Холостяк". Саме їй вдалося завоювати серце ведучого Нікіти Добриніна. Шлюб пари тривав не довго, всього 3 роки. У цьому шлюбі у них народився хлопчик, якого назвали Лев.

В одному з інтерв'ю Добринін говорив, що у них із Квітковою просто не збіглися цілі в житті. "Іноді стосунки вмирають, на жаль, як люди. Це відбувається несподівано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється й так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - говорив в інтерв'ю Микита.

Квіткова і Добринін розлучилися після 3 років шлюбу
Квіткова і Добринін розлучилися після 3 років шлюбу / Фото Instagram/kvittkova

Сама Квіткова розповіла, що останнім часом перед розлученням, їхні стосунки трималися на любові. "Я думаю, що наші стосунки трималися на любові, але іноді її недостатньо. Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду говорити за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу", - поділилася блогерка.

Пізніше Квіткову запідозрили в романі зі ще одним холостяком - Михайлом Заливаком. 27 серпня блогерка потрапила в ДТП і Михайло Заливако одразу ж приїхав на місце події. У Мережі є фотографії, де поруч із блогеркою стоїть ексгерой "Холостяка" і допомагає їй розібратися.

Квіткова і Заливако на місці події
Квіткова та Заливако на місці ДТП / Фото Соцмереж

Загалом, блогерка ретельно оберігає своє приватне життя, публікуючи лише подарунки та букети.

Володимир Бражко та його колишні

Володимир Бражко народився 2002 року в Запоріжжі. Він починав грати у футбол у складі академії "Металурга" з рідного Запоріжжя. У 14 років молодим футболістом зацікавився один із грандів українського футболу - київське "Динамо". Бражко є успішним молодим футболістом.

Так, трансферна вартість футболіста оцінюється у два з половиною мільйони євро. Це найвища вартість Володимира за його кар'єру. Відомий український коментатор Віктор Вацко назвав півзахисника "Каземіро від УПЛ", порівнявши Бражка з одним із найкращих опорників сучасності.

Що стосується особистого життя футболіста, то про нього відомо мало. Минулого року з'являлася інформація про стосунки з 19-річною дівчиною на ім'я Анна. Інформації про неї небагато, вона займається макіяжем і пройшла курси бровіста. Про це повідомив sport.24tv.ua.

Колишня дівчина Бражка
Колишня дівчина Бражка / Фото sport.24tv.ua

Однак взимку Бражко сам зізнався в тому, що його серце вільне. Він розповів, що дівчата завалюють його повідомленнями в інстаграмі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Квіткова засвітилася з 23-річним футболістом Володимиром Бражко на весіллі у друзів. Главред знайшов у Мережі відео, на яких Даша і Володимир веселилися на святкуванні. Зазначимо, весілля футболіста Максима Дячука пройшло в Києві в ресторані Маяк.

Раніше Главред писав про те, що Квіткова і Бражко крутять роман уже кілька місяців. На публіці вони не наважуються показатися разом, але футболіст радує кохану сюрпризами.

Вас також може зацікавити:

Хто така Даша Квіткова?

Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Даша Квіткова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг: у чому причина

У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг: у чому причина

12:37Україна
"З мене досить": у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ

"З мене досить": у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ

12:32Світ
"Спека ще буде": синоптик сказала, де в Україні сонце пригріє до +24 °C

"Спека ще буде": синоптик сказала, де в Україні сонце пригріє до +24 °C

12:31Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить +29 градусів: стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека

Вдарить +29 градусів: стала відома дата, коли в Україну прийде літня спека

Магнітна буря влупить з новою силою: зафіксовано потужний сонячний спалах

Магнітна буря влупить з новою силою: зафіксовано потужний сонячний спалах

Зірвуть золотий куш з неба: які ТОП-5 знаків зодіаку озолотяться цього літа

Зірвуть золотий куш з неба: які ТОП-5 знаків зодіаку озолотяться цього літа

Верховна Рада в траурі: обірвалося життя відомого депутата трьох скликань

Верховна Рада в траурі: обірвалося життя відомого депутата трьох скликань

Де кролик: лише люди з "орлиним зором" вгадають за 5 секунд

Де кролик: лише люди з "орлиним зором" вгадають за 5 секунд

Останні новини

12:37

У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг: у чому причина

12:36

Не 33, як усі думають: скільки букв було в українському алфавіті спочатку

12:32

"З мене досить": у Сенаті США вимагають від Трампа вдарити санкціями по РФ

12:31

"Спека ще буде": синоптик сказала, де в Україні сонце пригріє до +24 °C

12:31

"Нескінченний" запас: експерт оцінив, на скільки років війни у РФ вистачить грошейВідео

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
12:24

American Music Awards 2025: хто став артистом року

11:58

У полоні РФ загинули понад 200 українських військових - Associated Press

11:52

Відключення світла можуть повернутися: експерт пояснив, коли і чому

11:52

Амбасадор "Шахтаря" Квіткова і "динамівець" Бражко: колишні нової парочки

Реклама
11:49

Гороскоп Таро на молодик 27 травня: Водоліям - вибір, Ракам - біла смуга, Левам - перемогаВідео

11:48

Як захистити кран від накипу: дідівський метод, який працює на всі 100%

11:39

В Україні неочікувано подешевшав базовий продукт: на скільки впали ціни

11:18

Хибні цілі відволікають ППО: у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

10:50

Місячний календар стрижок на червень 2025 року

10:50

Стягнули великі резерви: ворог намагається захопити ще одне місто України

10:49

Виконавець ролі Сулеймана з "Величного століття" отримав тюремний термін

10:47

Гороскоп Таро на завтра 28 травня: Скорпіонам - вибрати радість, Терезам - великі зміни

10:46

Китайський гороскоп на завтра 28 травня: Півням - конфлікти, Щурам - проблеми

10:44

Похибку на 20 км/год скасують: Рада готує нові штрафи за перевищення швидкості

10:16

Посівний календар на червень 2025: що ще не пізно посадити

Реклама
10:16

Вибухи гриміли в кількох областях РФ: деталі масованої атаки дронівВідео

10:11

РФ запустила по Україні десятки дронів, є "прильоти": деталіФото

10:07

Не від сурогатної матері: у Кіркоров планує третю дитину

09:53

Гривня буде виглядати по-іншому: в НБУ заінтригували українців

09:51

Контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися - ЗМІ

09:29

Будівля ФСБ злетіла в повітря: ЗСУ підірвали пункт управління РФ у прикордонніВідео

09:29

Нам зняли обмеження щодо далекобійної зброї: куди тепер долетитьПогляд

09:15

Браслет від Укрзолото: з золота чи срібла? Який краще? новини компанії

09:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

08:59

Україна може повернути Крим: генерал Годжес назвав спосіб

08:50

"Синочка з матусею": Даша Квіткова вперше публічно показала свого обранця

08:38

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

РФ змінює стратегію удару: в ISW розкрили напрямок нової загрози

08:13

"Була хороша": путініст Йосип Пригожин публічно зрадив Валерію

07:46

Постачання зброї окупантам ускладнено: партизани здійснили успішну диверсію в РФ

06:57

Трамп розчарований та може запровадити нові санкції проти РФ: у WSJ назвали терміни

06:24

Росія хоче померти, без прямого нападу на НАТО не обійтисяПогляд

05:44

Гороскоп на завтра 28 травня: Терезам - заздрощі, Стрільцям - несподівані гроші

05:00

Тест на IQ: знайдіть 5 тюленів серед моржів за 5 секунд

04:35

Як сказати українською "пионы": багато українців роблять велику помилкуВідео

Реклама
03:32

Чому автомобільні шини чорного кольору: правильну відповідь знають одиниці

02:50

Приманки відволікають ППО: розкрито тактику масованих обстрілів України

02:10

Кому швидко набридає кохання: знаки, які не створені для довгих стосунків

01:30

Після чуток про розлучення: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс разом вийшли на публіку

00:34

Ворог намагається просуватись: яку територію контролює РФ на Сумщині

00:12

Нідерланди передали останню партію F-16 - подробиці

26 травня, понеділок
23:27

Мозгова розповіла, як її наймолодша донька переживає нічні обстріли

23:03

"Я такого болю не відчувала ніколи": Наталя Валевська невиліковно хвора

22:54

Гороскоп за місячним календарем: що не можна робити 27 травня, щоб не втратити гармонію

22:28

Ексдружина танцюриста-воїна Дікусара заговорила про комунікацію з ним: "Підтримую"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти