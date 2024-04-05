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Виплив ще один "грішок" коханки Путіна Кабаєвої: розтринькала гроші не туди

Альона Вороніна
5 квітня 2024, 15:38
Стало відомо, що гроші зі свого фонду, які Кабаєва повинна була витрачати на благодійність, коханка Путіна пустила на РПЦ і своє шоу.
Алина Кабаева
Виплив ще один "грішок" коханки Путіна Кабаєвої/ колаж: Главред, фото: скрін, Instagram Кабаєва

Благодійний фонд російської гімнастки і ймовірної коханки диктатора РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої минулого року отримав від невідомих меценатів понад 3,5 млрд рублів. Але Кабаєва витратила ці кошти не на благодійність, а на допомогу Російській православній церкві (РПЦ) в окупованому Криму і своє шоу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить" після вивчення фінансової звітності фонду. Зазначається, що "Благодійний фонд Аліни Кабаєвої" за 2023 рік отримав понад 3,5 млрд рублів пожертв. Така сума за рік була пожертвувана вперше. До прикладу, за 2022 рік фонд коханки Путіна отримав лише 217 млн рублів, а в довоєнний час взагалі не отримував коштів від меценатів. При цьому імена меценатів залишаються невідомими.

"Незважаючи на гігантські пожертвування, фонд практично не збільшив витрати на благодійність. 2023-го на неї направили всього 31 млн рублів (2022-го – 28 млн). Гроші пішли не дітям чи ветеранам, а Феодосійській Єпархії: їх витратить на реставрацію Церкви Стефана, яка розташована у Генуезькій фортеці в окупованому Криму", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що чистий прибуток фонду Кабаєвої склав 19,4 млн рублів (роком раніше – всього 286 тис.).

Фонд коханки Путіна також витратився на проведення фестивалю з художньої гімнастики "Небесна грація" – на це пішло 106 млн рублів. У той же час в Telegram-каналі "МО" звернули увагу, що з цієї суми на призи було спрямовано лише 1,3 млн рублів. При цьому найбільше пішло на декорації – 40,2 млн рублів. Ще 98 тис. рублів витратили на оренду зали, хоча захід проходив у спортивному комплексі в Сочі, який і так належить Кабаєвій.

"Кабаєва не потребує грошей. Її сім'я володіє майном більш ніж на 10 млрд рублів. Гімнастці належить будинок із 25 сотками землі на Рубльово-Успенському шосе за 300 млн рублів. Кабаєва також належить будинок площею 1200 м2 на території путінської резиденції на Валдаї. Найдорожчі володіння – пентхаус в сочинському ЖК "Королівський парк" (на фото) площею 2600 м2 і вартістю понад 500 млн руб", – йдеться у повідомленні.

Хто така Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадський і політичний діяч, медіа-менеджер. З вересня 2014 року - Голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн ввела персональні санкції проти Кабаєвої.

Раніше повідомлялося, що Аліна Кабаєва закотила істерику Путіну – стала відома причина. Кабаєва накричала на терориста Путіна під час зустрічі через спільних дітей.

Також раніше росЗМІ здивували фото відкинутої Кабаєвої. Колишня гімнастка Аліна Кабаєва засвітилася в Мінську зі своїм близьким другом.

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новини Росії Володимир Путін Аліна Кабаєва
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