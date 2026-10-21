72-річний Макаревич знову стане батьком: що відомо

Коротко:
- Кому Макаревич розповів радісну новину
- У чому, на його думку, полягають труднощі у вихованні дітей
Відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.
Про це музикант розповів у інтерв’ю журналісту Олексію Венедиктову, опублікованому на YouTube.
Про те, що артист уп’ятий раз стане батьком, ще наприкінці липня повідомила журналістка Божена Ринська у своєму Telegram-каналі. Однак подробицями сімейної події Макаревич тоді не ділився.
У новій розмові музикант відверто зізнався, що виховувати маленьку дитину в зрілому віці непросто. За його словами, діти вимагають постійної уваги, а вільний час з’являється лише тоді, коли малюк засинає.
"Вони [діти] - кровопивці, бо кожну секунду ти йому потрібен. Треба це зробити, показати йому це, погратися... Є короткий проміжок, коли він заснув. Але він, пес, мало спить", - пожартував Макаревич.
Для музиканта та його дружини Ейнат Кляйн майбутня донька стане другою спільною дитиною. Їхній син Ейтан народився у 2022 році. Крім того, у Макаревича є троє дорослих дітей від попередніх стосунків: доньки Дана й Анна, а також син Іван.
Кляйн стала четвертою дружиною артиста. Вони одружилися у 2019 році й зараз мешкають в Ізраїлі.
Макаревич про вторгнення Росії в Україну
Макаревич відкрито виступає проти російського нападу на Україну. У листопаді 2022 року російська влада внесла музиканта до реєстру іноземних агентів.
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Про особу: Андрій Макаревич
Андрій Макаревич - радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний незмінний учасник рок-гурту "Машина часу".
Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав з країни-окупанта.
2 вересня 2022 року Мін’юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб - "іноземних агентів".
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