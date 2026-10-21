72-річний Макаревич знову стане батьком: що відомо

Андрій Макаревич, який має чотирьох дітей, знову стане батьком.

https://glavred.net/starnews/72-letniy-makarevich-snova-stanet-otcom-chto-izvestno-10806113.html Посилання скопійоване

Андрій Макаревич із дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Макаревич

Коротко:

Кому Макаревич розповів радісну новину

У чому, на його думку, полягають труднощі у вихованні дітей

Відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки готується до народження доньки.

Про це музикант розповів у інтерв’ю журналісту Олексію Венедиктову, опублікованому на YouTube.

відео дня

Про те, що артист уп’ятий раз стане батьком, ще наприкінці липня повідомила журналістка Божена Ринська у своєму Telegram-каналі. Однак подробицями сімейної події Макаревич тоді не ділився.

Макаревич поділився важливою новиною / Скріншот

У новій розмові музикант відверто зізнався, що виховувати маленьку дитину в зрілому віці непросто. За його словами, діти вимагають постійної уваги, а вільний час з’являється лише тоді, коли малюк засинає.

"Вони [діти] - кровопивці, бо кожну секунду ти йому потрібен. Треба це зробити, показати йому це, погратися... Є короткий проміжок, коли він заснув. Але він, пес, мало спить", - пожартував Макаревич.

Макаревич поділився важливою новиною / Скріншот

Для музиканта та його дружини Ейнат Кляйн майбутня донька стане другою спільною дитиною. Їхній син Ейтан народився у 2022 році. Крім того, у Макаревича є троє дорослих дітей від попередніх стосунків: доньки Дана й Анна, а також син Іван.

Кляйн стала четвертою дружиною артиста. Вони одружилися у 2019 році й зараз мешкають в Ізраїлі.

Макаревич про вторгнення Росії в Україну

Макаревич відкрито виступає проти російського нападу на Україну. У листопаді 2022 року російська влада внесла музиканта до реєстру іноземних агентів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, що в американському місті Санрайз, штат Флорида, було затримано Владиславу Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".

Раніше такожна війні проти російських окупантів загинув український YouTube-блогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом "Кирюша Аккуратный". Йому було 35 років.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андрій Макаревич Андрій Макаревич - радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний незмінний учасник рок-гурту "Машина часу".

Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав з країни-окупанта.

2 вересня 2022 року Мін’юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб - "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред