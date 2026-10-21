У Києві пролунала серія потужних вибухів - росіяни запустили балістику

У столиці внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та АЗС.

https://glavred.net/ukraine/kiev-pod-atakoy-ballistiki-razdayutsya-vzryvy-10806110.html Посилання скопійоване

Росія атакувала столицю балістикою / Колаж: Главред, фото (ілюстративне): УНІАН, скріншот з відео

Головне:

Росія атакувала Київ ракетами

У Дніпровському районі пошкоджено СТО та приватні житлові будинки

Постраждали двоє людей

У Києві ввечері 21 жовтня пролунали вибухи. Російські окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер міста закликав жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

відео дня

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" - написав Кличко.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух балістичних ракет в напрямку Києва.

За попередніми даними моніторингових каналів, для атаки могли застосувати вісім балістичних ракет типу "Онікс-М" і ракети комплексу С-400. Деякі цілі рухалися зі швидкістю понад 11 тисяч кілометрів на годину.

Ракета "Онікс" / Інфографіка: Главред

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки. Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС.

"За попередньою інформацією, є постраждалі", - додали у КМВА.

Також моніторингові канали повідомляють про влучання балістики на лівому березі столиці. Загроза балістичних ударів зберігається до ранку.

Оновлено 22:57: КМВА уточнила, що уже відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Медики ндають їм медичну допомогу.

Оновлено 22:45: Одна постраждала в Дніпровському районі. Медики госпіталізували її.

Оновлено 22:49: Кличко згодом уточнив, що у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки зафіксували влучання в будівлю станції технічного обслуговування та приватний житловий будинок.

"У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди",- розповів мер.

Крім того, в Дніпровському районі зафіксували падіння уламків біля автозаправної станції. Екстрені служби пррацюють на місцях ворожих ударів.

Коли можливий масований удар РФ по Україні

Як писав Главред, Росія може завдати нового масованого удару по Україні протягом найближчих 72 годин. За даними моніторингових каналів, під загрозою можуть опинитися об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні, зокрема в Києві та західних областях.

За оцінкою моніторингового ресурсу єРадар, протягом найближчих двох діб Росія може використати щонайменше 200 реактивних дронів і близько 200 звичайних безпілотників для атак на об’єкти енергетики та логістики на заході України й у Києві.

Крім того, монітори повідомляють про можливу підготовку ракетного озброєння. За їхніми даними, у бойовій готовності можуть перебувати близько 25 балістичних ракет, а кілька бортів стратегічної авіації споряджають крилатими ракетами.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко інформував про вибухи та пожежі в кількох районах столиці після нічних атак. О 06:56 повідомляли, що безпілотник влучив у 24-поверхівку на рівні 20-го поверху і внаслідок ранкового удару є один загиблий та одна особа поранена.

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич інформував про влучання дрона в будівлю Кременчуцького національного університету і виникнення пожежі. Дяківнич підкреслив, що пошкоджено навчальний корпус й постраждали двоє людей.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про ускладнення роботи ППО через погодні умови. Ігнат зазначив, що туман і хмарність знижують ефективність засобів протиповітряної оборони.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред