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Шорти та хвіст: схудлу Пугачову сфотографували на вулиці разом із Галкіним

Олена Кюпелі
12 жовтня 2026, 12:49
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Аллу Пугачову сфотографували під час прогулянки з Максимом Галкіним на Кіпрі.
Алла Пугачова - травма руки
Алла Пугачова - травма руки / колаж: Главред, фото: instagram.com, konstantin_.d

Коротко:

  • Як зараз виглядає Алла Пугачова
  • Де її вдалося сфотографувати

77-річна російська співачка Алла Пугачова з'явилася на свіжому фото разом зі своїм чоловіком, російським гумористом Максимом Галкіним, який не підтримав жорстокий напад Росії на Україну.

На свіжих кадрах, зроблених шанувальником, примадонна виглядає досить добре. На прогулянку з чоловіком Максимом Галкіним зірка естради одягла міні-шорти, тим самим продемонструвавши публіці стрункі ніжки.

відео дня

Крім того, артистка зібрала волосся у високий хвіст.

Незважаючи на те, що зірка виглядала добре, її шанувальників стурбувала надмірна худорба Пугачової.

Аллу Пугачову сфотографували на Кіпрі
Аллу Пугачову сфотографували на Кіпрі / Скріншот Instagram/klub_aprel

Зазначимо, що недоброзичливці співачки та хейтери не втрималися, щоб не написати гидоти співачці, яка не підтримує насильство та напади на чужі країни.

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Як повідомляв Главред, раніше колишнього чоловіка російської балерини-путіністки Анастасії Волочкової госпіталізували з серцевим нападом у Москві.

Раніше також популярний український комік Ігор Ласточкін, який зараз захищає Україну на фронті, показав кумедне відео, яке він зняв у своєму бліндажі.

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Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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