Популярніша за Пугачову: продюсер розповів про справжній вплив Сердючки

Юрій Нікітін відверто розповів про неймовірний успіх Вєрки Сердючки.

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Вєрка Сердючка була популярнішою за Аллу Пугачову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка, Олена Мозгова

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Чому Вєрка Сердючка могла бути популярнішою за Аллу Пугачову

Яку пропозицію ледь не відхилив продюсер

Відомий український музичний продюсер Юрій Нікітін згадав пік неймовірної популярності Вєрки Сердючки та розповів, як свого часу її успіх порівнювали з масштабом Алли Пугачової. В інтерв’ю Василю Тимошенку він заявив, що такого впливу Андрію Данилко вдалося досягти ще до Євробачення.

За словами Нікітіна, на той момент пісні Вєрки Сердючки ще навіть не крутили на провідних російських радіостанціях, проте диски з її альбомами розліталися з шаленою швидкістю. Продюсер згадав характерну історію переговорів із генеральним директором "Радіо Росії", який запропонував Сердючці стати співведучою Алли Пугачової на премії "Золотий грамофон" в обмін на ротацію пісень. Втім, Нікітін жорстко поставив керівництво радіостанції на місце, аргументувавши свою позицію реальною популярністю артистки.

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Андрій Данилко здобув величезну популярність ще до Євробачення / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

"Я запитав: „А для нас який обмін?" Він відповів: „А для вас - ефіри, ми поставимо вашу пісню на наше радіо". Я кажу: "А ви знаєте, скільки дисків ми вже продали? Альбом вийшов рік тому, і на той момент ми легально продали мільйон дисків", - згадав продюсер.

Юрій Нікітін підкреслив, що в ті роки музичний ринок був майже повністю захоплений тіньовим бізнесом, тому цифри легальних продажів говорили самі за себе.

Андрій Данилко та Юрій Нікітін / фото: instagram.com, Юрій Нікітін

"Якщо врахувати, що рівень піратства тоді становив 95%, то уявіть, скільки дисків люди купили за власні гроші. І це без пісні в ефірі "Радіо Росії". Тому безкоштовно працювати ми не будемо", - пояснив свою позицію Нікітін.

У підсумку продюсеру вдалося відстояти гонорар, а радіостанція погодилася на всі умови команди Данилка. Нікітін назвав той випадок показовим прикладом того, наскільки феноменальним був успіх Сердючки ще до Євробачення.

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Данилко Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-ге місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з’явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

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