Стала копією Орбакайте: обраниця онука Пугачової здивувала новим іміджем

Нікіта Пресняков разом зі своєю новою обраницею відвідав вечірку.

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Дівчина Нікіти Преснякова стала копією Орбакайте / колаж: Главред, фото: instagram.com, Нікіта Пресняков

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У кого перевтілилися Нікіта Пресняков і Карина Філімонова

Як пара пояснила свій вибір образів

Онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков, який вже кілька років мешкає у США, разом зі своєю новою обраницею відвідав вечірку близького друга. Пара здивувала оточуючих несподіваними образами, а фотографії зі свята з’явилися в Instagram.

Після розставання з Оленою Красновою онук Алли Пугачової почав зустрічатися з відеографом Кариною Філімоновою. На недавній костюмованій вечірці пара вирішила приміряти образи своїх зіркових родичів з минулого. Карина з'явилася в образі Крістіни Орбакайте, одягнувши перуку, білу блузу, стильний жакет і чорну міні-спідницю. Сам Нікіта скопіював імідж свого батька-путініста Володимира Преснякова, доповнивши костюм перукою та окулярами.

відео дня

Нікіта Пресняков із дівчиною / скріншот із відео

"Тема вечірки: образи наших батьків середини-кінця 90-х. Ми вирішили, що просто одягнемося в них", - розповіла Філімонова.

Крім того, пара спробувала відтворити атмосферу тих років не тільки зовні, а й музично. Карина виконала відомий хіт Крістіни Орбакайте "Перелітна пташка", з гумором відзначивши свої вокальні спроби.

"Трохи не влучила в текст, але ми намагалися вжитися в образи", - додала дівчина.

Нікіта Пресняков - особисте життя / скрін з відео

Де зараз Нікіта Пресняков

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оголошення мобілізації в Росії Нікіта Пресняков покинув РФ і переїхав до США. За океаном музикант і кліпмейкер продовжує розвивати кар’єру у сфері відеовиробництва та музики, ігноруючи терористичне вторгнення РФ в Україну.

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Про особу: Нікіта Пресняков Нікіта Пресняков - російський актор кіно, телебачення та дубляжу, співак і музикант. Соліст гурту MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в родині співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Крістіни Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року переїхав жити до США.

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