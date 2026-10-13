Стала копією Орбакайте: обраниця онука Пугачової здивувала новим іміджем

Ви дізнаєтеся:
- У кого перевтілилися Нікіта Пресняков і Карина Філімонова
- Як пара пояснила свій вибір образів
Онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков, який вже кілька років мешкає у США, разом зі своєю новою обраницею відвідав вечірку близького друга. Пара здивувала оточуючих несподіваними образами, а фотографії зі свята з’явилися в Instagram.
Після розставання з Оленою Красновою онук Алли Пугачової почав зустрічатися з відеографом Кариною Філімоновою. На недавній костюмованій вечірці пара вирішила приміряти образи своїх зіркових родичів з минулого. Карина з'явилася в образі Крістіни Орбакайте, одягнувши перуку, білу блузу, стильний жакет і чорну міні-спідницю. Сам Нікіта скопіював імідж свого батька-путініста Володимира Преснякова, доповнивши костюм перукою та окулярами.
"Тема вечірки: образи наших батьків середини-кінця 90-х. Ми вирішили, що просто одягнемося в них", - розповіла Філімонова.
Крім того, пара спробувала відтворити атмосферу тих років не тільки зовні, а й музично. Карина виконала відомий хіт Крістіни Орбакайте "Перелітна пташка", з гумором відзначивши свої вокальні спроби.
"Трохи не влучила в текст, але ми намагалися вжитися в образи", - додала дівчина.
Де зараз Нікіта Пресняков
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оголошення мобілізації в Росії Нікіта Пресняков покинув РФ і переїхав до США. За океаном музикант і кліпмейкер продовжує розвивати кар’єру у сфері відеовиробництва та музики, ігноруючи терористичне вторгнення РФ в Україну.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що співачка Maruv оголосила про розірвання шлюбу з Олександром Корсуном, з яким перебувала у стосунках протягом 14 років. Чоловік також виконував функції піар-менеджера виконавиці, яка розвивала кар’єру в РФ і мовчала про війну.
Також організатори Радіодиктанту національної єдності 2026 розкрили подробиці проведення щорічної акції. Текст письменника та ветерана Артура Дроня вперше зачитають у дуеті - вчитель української мови Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф’єва.
Читайте також:
- P. Diddy поранений у в'язниці: репера терміново доставили до лікарні
- "Завершили стосунки": скандальна Maruv раптово розлучилася після 14 років шлюбу
- "Модель зі сторінок Playboy" Астаф’єва прочитає Радіодиктант 2026 - реакція мережі
Про особу: Нікіта Пресняков
Нікіта Пресняков - російський актор кіно, телебачення та дубляжу, співак і музикант. Соліст гурту MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в родині співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Крістіни Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року переїхав жити до США.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред