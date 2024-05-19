У російському шоу опустили путіністку Кудрявцеву

Російська телеведуча має бурхливе особисте життя, яке не перестають висміювати в терористичній країні.

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Лєра Кудрявцева озвірилася на коміків шоу/ колаж: Главред, фото: instagram.com/leratv/

Російська ведуча і актриса Лєра Кудрявцева, яка в дикому захваті від кривавого вторгнення РФ в Україну, стала предметом глузувань з боку її ж колег.

За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.

Так, під час виступу Лєра лише заїкнулася: "Знаєте, що в мене найкраще виходить?". "Розлучатися?", - посміялася учасниця її команди. Кудрявцева у відповідь лише пожартувала: "Дуже смішно".

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Зазначимо, російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що Лєра Кудрявцева раніше розлучалася з чоловіком-хокеїстом не через його алкоголізм. А через зради молодого спортсмена з панянками молодшими і "гарячішими".

А також нещодавно на зйомках одного з шоу, Лера Кудрявцева відчула різкий біль у коліні. Під час генерального прогону, вона вирушила до лікарні, де їй діагностували перелом ноги і розрив зв'язок.

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