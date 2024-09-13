У родині путіністки Кудрявцевої сталося горе

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, ридаючи, повідомила про горе в родині.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, у неї помер колишній чоловік рідної сестри.
"Помер мій улюблений зять. Учора повернувся з Байконура, а сьогодні вранці зупинилося серце... Я сиджу просто в шоці. Реву... Є люди, які дуже дорогі. Діма був одним із них. Тато мого улюбленого племінника. Офігенна людина. Зараз працював керівником пресслужби ЦПК (центр управління польотами) і все життя присвятив космосу", - пише телеведуча.
Хто така Лера Кудрявцева
Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.
Кудрявцева зазначає, що завдяки Дмитру Жукову всю молодість провела в Зоряному містечку і побувала в центрі підготовки космонавтів.
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Нещодавно ЛеруКудрявцеву висміяли в ефірі російського шоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Звезды", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.
А також Сергій Лазарєв нещодавно відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.
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