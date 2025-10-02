Син Трампа "розвів" батька на шикарне побачення для своєї дівчини

Коротко:
Джерело повідомило, що син Дональда і Меланії Трамп, Беррон, нещодавно влаштував побачення в Trump Tower.
Як пише Page Six, рішення провести побачення в будівлі було ухвалено виключно з міркувань безпеки.
Насправді, 19-річний нащадок так добре охороняється, що для романтичної зустрічі був закритий цілий поверх, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.
Молодий Трамп живе у Вашингтоні.
Видання The New York Post ексклюзивно повідомило, що Беррон проживає в Білому домі й одночасно навчається в кампусі Нью-Йоркського університету у Вашингтоні. Заняття розпочалися 2 вересня.
Елітна школа пропонує курси з політики, державної політики, історії, економіки та журналістики у своїй філії в столиці.
Беррон, чий зріст становить 190 см, викликав фурор серед дівчат у головному кампусі школи в Грінвіч-Віллідж торік, будучи першокурсником.
Один з однокурсників розповів нам, що, поки він там був, він безумовно привертав увагу.
"Він високий, за ним бігало багато дівчат", - говорить джерело.
У грудні минулого року джерело повідомило журналу People: "Він навчається в Школі бізнесу імені Стерна при Нью-Йоркському університеті, тож він вивчає бізнес. Він, безумовно, жінколюб. Він дуже популярний серед жінок. Він високий і красивий. Багато хто, схоже, вважає його досить привабливим", - повідомило джерело.
