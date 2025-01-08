Судді Мастер-шеф помінялися одягом: Ярославський шикарний у кітелі Мартиновської

Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська подуріли під час підготовки до зйомок.

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Судді Мастер Шеф дружать не один рік / Колаж Главред, фото Instagram/martynovska, mastershef

Коротко:

Мартиновська показала, як розважається з Ярославським

Суддя одягнув жіночий кітель

Судді українського кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська подуріли під час підготовки до зйомок нового сезону проєкту.

Зокрема, Ярославський на своїй сторінці в Instagram опублікував відео, як він міряє жіночий рожевий кітель Ольги Мартиновської. За кадром суддя жартує і пропонує Володимиру перестати втягувати живіт.

відео дня

"Чи залишаться ґудзики на місці", - сміється вона.

Крім того, сам Володимир пише, що вони частенько люблять подуріти з Ольгою. Він також запитує своїх підписників, кому ж більше личить рожевий кітель.

Судді Мастер-Шеф влаштували фан для підписників / Фото instagram/olga_martynovska

Судді Мастер-Шеф влаштували фан для підписників / Фото instagram/olga_martynovska

Мартиновська та Ярославський є друзями вже давно. Незважаючи на чутки про те, що у них роман, вони продовжують дружити і тепло один до одного ставитися.

Минулого року, наприклад, парочка знялася в красивій новорічній фотосесії, де і з'явилися чутки про їхній роман.

Зірки Мастер Шеф / Скріншот Instagram/martynovska

Ольга Мартиновська ніжно ставиться до свого колеги і навіть іноді ласкаво називає його "целовака".

Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото Instagram/mastershef

На фото з фіналу останнього сезону Мастер Шеф, Мартиновська навіть жартома "пожурила" своїх колег.

"Як обійматися і цілуватися, то наввипередки Ектор Хіменес і Ярославський Вова, а як заміж покликати або Вірі (донька Ольги Мартиновської - авт.) ляльку купити, так ні", - пише Оля.

Мартиновська та Ектор / Фото Instagram/mastershef

"Люблю цих двох. Справжні друзі, колеги і підлітки, які підкажуть, врятують, нагодують, розсмішать і подзвонять без причини... Сьогодні спасибі Мастер Шефу за Ектора і Вову", - додала ведуча.

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Раніше Главред писав про те, що зірка і телеведуча, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про те, як їй зрадив чоловік. Вона розповіла, що у неї був такий неприємний досвід ще до заміжжя. "Я тоді вчилася і працювала у Франції та познайомилася з хлопцем на весіллі в подруги. Ми будували стосунки на відстані і я була романтиком, адже думала, що такі стосунки можна побудувати", - розповіла шеф-кухарка. Вона також додає, що коли вона приїхала, побачила, що чоловік, який жив у її квартирі, водив туди різних дівчаток.

Нагадаємо, раніше про зраду свого чоловіка з подругою також розповіла інша суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова. За словами телеведучої, вона справді кохала свого чоловіка, який на той час працював на державній службі та носив форму.

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року набув українського громадянства. Під час повномашстабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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