"Боляче і злочинно": Росія зруйнувала павільйон, де знімали шоу "Мастер Шеф"

Російська ракета пошкодила павільйон кухні "Мастер Шеф".

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Уламки ракети потрапили на кухню "Мастер Шеф" / Колаж Главред, фото Instagram/masterchefstb

Ви дізнаєтеся:

Що трапилося з павільйоном "Мастер Шеф"

Чи можна його відновити

Чи постраждав хтось через російську атаку

Зранку, 13 листопада ворожа російська ракета, випущена по мирній Україні, частково зруйнувала павільйон популярного в Україні кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Про це повідомили на сторінці шоу в Instagram. "Сьогодні вранці, внаслідок чергового ворожого обстрілу, зазнав значних пошкоджень наш легендарний павільйон "МастерШеф". Той самий рідний дім проєкту, в якому від першого сезону створювалися найкращі українські гастрономічні історії та запалювалися улюблені країною зірки кулінарії. Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов'ю", - повідомляється на сторінці програму.

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На щастя, ніхто з людей не постраждав. "Це боляче, непрогнозовано і як завжди, коли йдеться про росіян - злочинно. Але для нас найголовніше, що не постраждали люди - вони найбільша цінність. Ми дякуємо за це нашим воїнам Сил протиповітряної оборони", - повідомляють члени команди.

На сторінці також повідомляється, що за час повномасштабної війни Росії з Україною, було відзнято чотири нові сезони "МастерШеф". Проєкт проводиться з великою увагою до всіх правил безпеки. Ще влітку 2022 року командою було облаштовано два укриття, а сам павільйон забезпечений автономними генераторами. Відбувалася активна підготовка до старту зйомок 15-го сезону.

"Уже зараз уся команда проєкту продовжує працювати та шукає найкращі рішення, щоб якомога швидше відновити можливості виробництва. Нам може знадобитися час і нові рішення", - повідомляється на сторінці шоу.

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року набув українського громадянства. Під час повномашстабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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