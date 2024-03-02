Зрадив із подругою: зірка "Мастер-шеф" розповіла про зраду чоловіка

За словами телеведучої, вона справді кохала свого чоловіка, який на той час працював на державній службі.

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Слава Дьомін розпитав телеведучу про особисте життя / Колаж Главред, скріншот

Зіркова суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова, яка нещодавно опинилася в лікарні, поділилася особистою драмою, яка трапилася у неї в шлюбі.

Як розповіла вона в інтерв'ю Славі Дьоміну, їй зрадив її чоловік. Однак ведуча не засуджує його, а навіть частково філософськи коментує вчинок чоловіка.

"Людина завжди відштовхується не від половинки, а від себе і своїх відчуттів. І, можливо, не через мене йому чогось не вистачало. Може, він просто не нагулявся. Цих резонів може бути тисяча. Навіщо я буду ламати голову і шукати в собі якісь недоліки, якщо ця причина може бути в ньому?" - зазначила Литвинова.

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

За словами телеведучої, вона справді кохала свого чоловіка, який на той час працював на державній службі та носив форму. "Я його любила, у нас була дитина, ми багато чого побудували разом. Все що ми робили тоді, ми робили разом. Я ніколи не скажу, що все зробила я. Це буде неправдою. Це був дуже класний період, коли тебе пре. Тобі все в руку, масть із колоди вся йде тобі", - сказала Литвинова.

Виявилося, що чоловік зраджував Тетяну з її ж подругою. "Я була настільки щаслива, що тоді цього не усвідомлювала. Я розуміла, що щось не те. Мій чоловік приходить о першій, другій щовечора, хоча працює з 9 до 18:00. Чогось не хоче він удома бути. Я не могла зрозуміти, що мене хтось може зраджувати. Тобто в мене із самооцінкою все завжди було гаразд", - поділилася Литвинова.

Вона додає, що просила чоловіка побути вдома з родиною, а він відповідав, що грає в карти з друзями.

"А я телефон ніколи не перевіряла. Стежити, це дуже брудно. Тому я дійсно думала, що він там десь грає в карти з хлопцями", - пояснила Литвинова.

Нагадаємо, раніше українська ведуча Марина Арістова тиждень тому шокувала своїх шанувальників новиною про те, що вона розлучилася з чоловіком, засудженим за нелегальний виїзд з України екс-депутатом Юрієм Арістовим.

Раніше також українська журналістка і ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко та дружина журналіста Єгора Соболєва, який захищає Україну з перших днів російського повномасштабного вторгнення, розповіла про те, як змінився її чоловік за час служби.

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