Судді "Майстер шеф" здивували відвертим поцілунком під ялинкою

Про роман зіркових суддів кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського, чутки ходять вже давно.
Тим часом пара кухарів завжди каже, що вони не просто колеги по шоу, а й хороші друзі.
Однак останній пост Ольги Мартиновської, який вона виклала на своїй сторінці в Instagram, наводить на думку, що не тільки дружні стосунки пов'язують парочку зірок.
Так, Мартиновська виклала відео, де цілується під ялинкою з Володимиром Ярославським. Прямо в губи.
На відео - Поцілунки Мартиновської та Ярославського:
Нагадаємо, раніше знаменитого шеф-кухаря Ектор Хіменез-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменез Браво, який славиться своєю проукраїнською позицією і навіть вже заговорив українською мовою, в День Святого Валентина несподівано похвалився своєю дівчиною.
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