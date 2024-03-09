"Дівчата приходили в мою квартиру": суддя Майстер Шеф розповіла про зради чоловіка

Ведуча "Мастер Шеф" розповіла про те, як чоловік водив дівчаток у її квартиру.

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Ольга Мартиновська розповіла про свої стосунки / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Зірка і телеведуча, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про те, як їй зрадив чоловік.

У програмі Слава+, ведучий Слава Дьомін розпитав зірку, чи зраджували їй коли-небудь чоловіки. Ольга Мартиновська розповіла, що у неї був такий неприємний досвід ще до заміжжя. "Я тоді навчалася і працювала у Франції і познайомилася з хлопцем на весіллі у подруги. Ми будували стосунки на відстані і я була романтиком, адже думала, що такі стосунки можна побудувати", - розповідає шеф-кухарка.

Вона також додає, що коли вона приїхала, побачила, що чоловік, який жив у її квартирі, водив туди різних дівчаток.

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений на Ксенії Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

"Я бачила, як у нього відбувалися різні стосунки, а зі мною в переговорах у нього була любов", - розповідає Ольга.

Мартиновська додає, що ця історія, втім, трапилася 10 років тому. "Не залишилося післясмаку, емоцій, нібито це сталося в іншому житті", - розповідає селебріті.

Нагадаємо, раніше про зраду свого чоловіка з подругою також розповіла інша суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова. За словами телеведучої, вона справді кохала свого чоловіка, який на той час працював на державній службі та носив форму.

Раніше також українська журналістка та ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко і дружина журналіста Єгора Соболєва, який захищає Україну з перших днів російського повномасштабного вторгнення, розповіла про те, як змінився її чоловік за час служби.

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