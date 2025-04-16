Путініст Добронравов цинічно поміркував про людські цінності.

https://glavred.net/starnews/akter-putinist-svatov-prevratilsya-v-starogo-deda-10656404.html Посилання скопійоване

Путініст Добронравов став старим / / Колаж Главред, Фото tvmag.ru

Коротко:

Куди подівся путініст Добронравов

Який він має вигляд

Російський актор Федір Добронравов, який у дикому екстазі від кривавого вторгнення РФ в Україну, а також довгий час хворів, перетворився на старого діда.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Добронравов разом зі своїм сином і онукою з'явився на зйомках чергової посередньої російської комедії, про подорож дівчинки терористичною Росією.

відео дня

Добронравов перетворився на старого / Фото tvmag.ru/

Цинічний Добронравов, який підтримує вбивства мирних українців, буквально перетворився на старого. Тим часом, він лицемірно заявляє, що такі фільми, в якому закладено "правильне ставлення до батьків і оточуючих, що зустрічаються на шляху, оспівано кохання і дружбу", мають бути на екранах.

Добронравов перетворився на старого / Фото tvmag.ru/

Крім того, артист із РФ, яка вбиває, відзначив схожість картини з фільмами радянського періоду й уточнив, що "глядачі потребують подібних добрих історій".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше путініст Федір Добронравов відреагував на заяву української акторки Анни Кошмал, яка внесла артиста до свого особистого чорного списку.

А також актори "Кварталу 95" розкритикували російського актора ФедораДобронравова, який приїхав у госпіталь роздати автографи окупантам.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред