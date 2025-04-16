Коротко:
- Куди подівся путініст Добронравов
- Який він має вигляд
Російський актор Федір Добронравов, який у дикому екстазі від кривавого вторгнення РФ в Україну, а також довгий час хворів, перетворився на старого діда.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Добронравов разом зі своїм сином і онукою з'явився на зйомках чергової посередньої російської комедії, про подорож дівчинки терористичною Росією.
Цинічний Добронравов, який підтримує вбивства мирних українців, буквально перетворився на старого. Тим часом, він лицемірно заявляє, що такі фільми, в якому закладено "правильне ставлення до батьків і оточуючих, що зустрічаються на шляху, оспівано кохання і дружбу", мають бути на екранах.
Крім того, артист із РФ, яка вбиває, відзначив схожість картини з фільмами радянського періоду й уточнив, що "глядачі потребують подібних добрих історій".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше путініст Федір Добронравов відреагував на заяву української акторки Анни Кошмал, яка внесла артиста до свого особистого чорного списку.
А також актори "Кварталу 95" розкритикували російського актора ФедораДобронравова, який приїхав у госпіталь роздати автографи окупантам.
Вас також може зацікавити:
- РосЗМІ повідомили, що Добронравов зніметься в новому сезоні "Сватів"
- "Путініст" Добронравов відповів, чи повернеться у "Свати"
- Помер російський артист Добронравов
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред