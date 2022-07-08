Кошовий і Пікалов "розпекли " зірку" Сватів " Добронравова за підтримку окупантів / скріншот

Актори "Кварталу 95" розкритикували російського актора Федора Добронравова, який підтримав росіян, які беруть участь у геноциді українського народу.

Олександр Пікалов та Євген Кошовий у проекті "Байрактар News" обурилися тим, що Іван Будько зі "Сватів" підтримує людей, які вбивають українців.

"Напевно, в госпіталі Добронравов подякував окупантам за те, що рашисти потрапили снарядом в будинок, де знімалися "Свати", – нагадали вони.

Під час відвідин поранених окупантів Добронравов фотографувався з ними, тиснув їм руки і підписував автографи, посміхаючись при цьому і стверджуючи, що "все буде добре".

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"Добронравов не наважився публічно засудити агресію Росії і вбивства українців. Людей, які тебе любили і дивилися, Федя. І ти тиснеш руку вбивцям і питаєш, Як вони почуваються", – прокоментували Кошовий і Пікалов.

Нагадаємо, Добронравов, який багато років знімався в Україні і працював з українською командою, побажав вбивцям дітей і жінок якнайшвидшого одужання і відповів на питання, що цікавлять, виступив перед персоналом і пацієнтами госпіталю з розповіддю про особливості акторської професії і про свою службу в повітряно-десантних військах.

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