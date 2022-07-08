Кошовий і Пікалов "розпекли" зірку "Сватів" Добронравова за підтримку окупантів

Добронравов не наважився публічно засудити агресію Росії та вбивства українців.
Актори "Кварталу 95" розкритикували російського актора Федора Добронравова, який підтримав росіян, які беруть участь у геноциді українського народу.
Олександр Пікалов та Євген Кошовий у проекті "Байрактар News" обурилися тим, що Іван Будько зі "Сватів" підтримує людей, які вбивають українців.
"Напевно, в госпіталі Добронравов подякував окупантам за те, що рашисти потрапили снарядом в будинок, де знімалися "Свати", – нагадали вони.
Під час відвідин поранених окупантів Добронравов фотографувався з ними, тиснув їм руки і підписував автографи, посміхаючись при цьому і стверджуючи, що "все буде добре".
"Добронравов не наважився публічно засудити агресію Росії і вбивства українців. Людей, які тебе любили і дивилися, Федя. І ти тиснеш руку вбивцям і питаєш, Як вони почуваються", – прокоментували Кошовий і Пікалов.
Нагадаємо, Добронравов, який багато років знімався в Україні і працював з українською командою, побажав вбивцям дітей і жінок якнайшвидшого одужання і відповів на питання, що цікавлять, виступив перед персоналом і пацієнтами госпіталю з розповіддю про особливості акторської професії і про свою службу в повітряно-десантних військах.
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