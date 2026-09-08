Росія може знову наступати на Київ: командувач НГУ розповів, чого чекати восени

Росія може створити загрозу Києву навіть без великого угруповання. Російські війська здатні спробувати прорив на 10-20 кілометрів і розтягнути оборону.

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Наступ на Київ - Півненко пояснив, чому осінь буде важкою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

РФ не має сил для масштабного наступу на Київ

Восени противник активізує наступальні дії

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Країна-агресорка Росія наразі не має достатньо сил для масштабного наступу на Київ з боку Білорусі чи Чернігівщини, однак за сприятливих для себе умов може спробувати створити нову локальну загрозу на півночі України. Водночас Сили оборони готуються до важкої осені, оскільки російська армія може активізувати наступальні дії. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю Lb.ua.

За його словами, українська розвідка поки не фіксує формування сил, необхідних Росії для проведення серйозної наступальної операції на київському напрямку. Для такого сценарію, за оцінкою командувача НГУ, противнику знадобилося б значно більше особового складу.

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"Поки в них немає наступальних можливостей на цьому напрямку, тому що немає стільки людей. Приблизно треба 70 тисяч військовослужбовців, для того, щоб зробити там 10-20 кілометрів буферну зону, як вони собі планували. Ми цього не бачимо, розвідка цього не бачить. В планах, можливо, це є у них за сприятливих умов", - зазначив Півненко.

Наразі основні зусилля російської армії зосереджені на інших ділянках фронту. Водночас північний напрямок може використовуватися Москвою для створення додаткового тиску та примусу України розподіляти обмежені резерви між різними секторами.

"Основна їх задача, ми знаємо - це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, все-все позакривати. І тримати нас на розтяжці, наші війська тримати не в сильному угрупованні, а розтягувати по Харківщині, розтягувати по Чернігівщині, якщо там, наприклад, так відбудеться. Для них це нормальна історія, для нас це не дуже хороша історія, тому що в нас не так багато військ, насправді", - наголосив командувач НГУ.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Півненко зазначив, що Україна вже посилює потенційно небезпечні райони. Зокрема, на відповідному напрямку нарощують структуру підрозділів, готують нові екіпажі безпілотників і планують реагувати на можливе накопичення російських сил ще до початку активних дій.

"Ми готуємося, робимо з полків бригади, підтягуємо туди свої сили, дронову історію підтягуємо, робимо екіпажі нові на тому напрямку. Тут цього не треба допускати, треба їх знищувати за кордоном. От вони тільки підходять, там їх знищувати дронами і не давати противнику зайти", - сказав Півненко.

Командувач НГУ не очікує повторення сценарію початку повномасштабного вторгнення із масштабним ударним угрупованням та великою кількістю бронетехніки. За його оцінкою, Росія не має для цього необхідних ресурсів.

"Я не думаю, що там таке буде, знаєте, угруповання серйозніше таке, що там підуть тисячі танків і тому подібне. Ну це все, немає таких сил", - переконаний Півненко.

Водночас він допускає, що Росія теоретично може спробувати просунутися на обмежену глибину, щоб створити для українських військ ще одну проблемну ділянку та змусити командування перекидати туди додаткові ресурси.

"Вони не дійдуть. Вони там, якщо зайдуть в глибину 10-15-20 кілометрів, це максимум, що може бути, і просто тримати нас, як на Харківщині", - зазначив командувач НГУ.

Окремо Півненко звернув увагу на зміну характеру російських атак. Противник, за його словами, дедалі частіше використовує проникнення малих груп, які намагаються обійти передові позиції, ускладнити забезпечення та порушити ротацію українських підрозділів.

"Інфільтрація відбувається постійно. Противник відправляє особовий склад для того, щоб пройти нашу позицію, інфільтруватися в глибину території і зайняти її, чи вибити нас з передових позицій, не дати нам проводити ротацію, не дати проводити логістику", - пояснив Півненко.

Для протидії такій тактиці Сили оборони переходять до глибшої побудови оборони. Командувач НГУ зазначив, що на окремих ділянках уже застосовується система з трьох рубежів, а цей підхід поширюють на інші напрямки.

"Наша основна задача – не давати противнику проходити в глибину, але для цього потрібне ешелонування постійно. Не в два навіть ешелони, а в три ешелони. На деяких напрямках ми вже використовуємо цю ідею, і вона працює, і ми зупиняємо противника. Не в другому, а в третьому ешелоні ми зупиняємо противника", - наголосив він.

Говорячи про найближчі місяці, Півненко прогнозує складну ситуацію на фронті. Російські війська, за його словами, продовжать спроби наступати, а українські підрозділи мають адаптуватися до нових умов ведення бойових дій.

"Для нас буде тяжка осінь. Тяжка в плані тому, що противник буде проводити наступальні дії. Якщо ви згадаєте дії противника з 2014 року, наприклад, то ми розуміємо, що всі наступальні дії вони проводять взимку", - заявив Півненко.

Він також наголосив, що для України ключовим фактором залишається збереження особового складу, оскільки мобілізовані військові становлять основу української армії.

"Наша задача – не дати їм це зробити або максимально довго втримувати ці території, наскільки це можливо, звісно, не ризикуючи, не кидаючи наших людей. Ми теж це маємо регулювати, тому що люди – це основа армії, піхота – це основа взагалі", - підсумував командувач Національної гвардії.

РФ планує варіанти наступу на Київ і Чернігів: що заявили в ОП

Російське військово-політичне керівництво розглядає можливість нової операції на півночі України у напрямку Києва та Чернігова, однак ознак створення ударного угруповання для такого наступу наразі немає. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в коментарі Укрінформу.

"Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних Сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова. Я прошу зауважити: спланувати і підготувати. Тобто, дійсно, там розглядалося кілька варіантів", - каже Паліса.

Водночас у Києві наголошують, що отримані дані стосуються опрацювання можливих сценаріїв, а не переходу Росії до практичної концентрації військ для атаки на столицю чи Чернігівський напрямок.

Українське командування вже визначило можливі кроки на випадок зміни ситуації на півночі. Паліса зазначає, що Генеральний штаб не планує чекати, поки російські наміри перейдуть у практичну фазу.

"Відповідно, Генеральним штабом Збройних Сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам", - пояснює Паліса.

Окрему увагу в Україні приділяють тому, щоб не допустити появи необхідних передумов для масштабних дій противника. За оцінкою Офісу президента, зараз на відповідних ділянках немає ключової ознаки, яка свідчила б про безпосередню підготовку атаки.

"На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо", - наголосив Паліса.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони заявили, що окупаційні війська РФ опинилися в пастці на Кінбурнській косі. Війська РФ відрізані від постачання засобів та боєприпасів. На Кінбурнському півострові перебуває близько двох із половиною тисяч особового складу.

23-й штурмовий полк Р.У.Г повідомив про проведену операцію на Куп'янському напрямку. У релізі полку йшлося, що вони зачистили велику ділянку місцевості біля Дворічного. За підсумками операції повідомлено про звільнення ще 4 км² української території.

Пресслужба 16-го армійського корпусу заявила, що заяви противника щодо оточення під Вовчанськом неправдивими. Військові спростували заяви РФ та повідомили, що за тиждень під Вовчанськом Росія втратила 278 військових.

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Про персону: Олександр Півненко Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України. Півненко командує НГУ з липня 2023 року. До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

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