Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

Олена Кюпелі
11 березня 2026, 09:21
Мама чотирьох дітей - блогерка Лерчек бореться з серйозним онкологічним діагнозом.
У російської ведучої Лерчек рак четвертої стадії
У російської ведучої Лерчек рак четвертої стадії / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Хто розкрив подробиці діагнозу
  • Яка ситуація зі здоров'ям у Лерчек

Російська блогерка і ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, яка була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів, має підтверджений діагноз рак.

Як пишуть російські пропагандисти, про це стало відомо завдяки подрузі блогерки - Аліні Акіловій.

відео дня

Подруга блогера написала, що та хвора на рак шлунка четвертої стадії з метастазами в легенях і "інших місцях".

Лерчек перебуває в реанімації
Лерчек перебуває в реанімації / Фото Стархіт

"З приводу Лерчек... Чесно, ридаю третю добу. Це все чиста правда - все, що з нашою маленькою і тендітною дівчинкою відбувається. Рак четвертої стадії з метастазами. Вона тільки народила маленького і тут таке. Судячи з її посту, її не випускали з дому для здачі аналізів. Вона втратила свій дорогоцінний час! І думаю, що ситуація від її діагнозу не зміниться", — написала вона.

Раніше стало відомо про те, що у молодої жінки були проблеми зі здоров'ям під час вагітності, їй навіть проводили операцію на нирках. Пізніше стало відомо, що 33-річна Валерія перебуває в онкологічній реанімації... "Її у вівторок госпіталізували в онкологічну реанімацію", — передає джерело, зазначаючи, що новонароджений син блогера перебуває вдома.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що раніше відома українська співачка Оля Цибульська висловилася про повернення артистів, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення

Раніше також відома українська модель Алла Костромичова, яка стала популярною завдяки проєкту "Топ модель по-українськи", знову увірвалася у світ високої моди. Модель зробила дефіле для бренду Gucci в рамках Міланського тижня моди.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Лерчек

Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярний російський блогер і підприємець, відомий під псевдонімом Лерчек.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:31Україна
"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

09:10Світ
Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

Останні новини

11:26

"Всі ці гроші на СВО": Алла Пугачова потрапила в моторошний скандал

11:25

"Мандрівник у часі" показав фото з 6000 року: чому багато хто повіривВідео

11:00

Осина талія: Юлія Свириденко підкорила Париж стильним образомВідео

10:58

На прохання США: сусід України може втягнутися у війну з Іраном

10:57

Як врятувати сад від шкідників навесні: інструкція з першого обприскування

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
10:51

ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

10:42

Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

10:27

Бур'яни на доріжках зникнуть за 3 дні - потрібен тільки чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

Реклама
10:09

Вигідне розведення тварин – що окупиться найшвидше

10:02

"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

09:51

Милявська не може вижити в Росії: вимагає допомоги

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

09:31

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:24

Віталій Козловський терміново перервав концерт і скасував його - що з ним відбувається

09:21

Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

09:17

Чому Трамп пропонує Ірану "японський сценарій": Клімовський пояснивПогляд

09:10

"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

08:48

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

08:31

РФ завдала удару дронами по Харкову, є жертви та поранені: що відомо

Реклама
08:16

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

"Це найбільший ризик": Зеленський пояснив, через що може розгорітися Третя світова війна

08:00

Вибухи та пожежі в Тольятті та Маріуполі: що потрапило під удар дронівВідео

07:03

"У нас є карти": Зеленський пояснив, чому США попросили допомоги у КиєваВідео

06:05

Холодні та неякісні: чому перед розпадом СРСР масово будували "халтурні" будинки

05:37

Гороскоп на завтра 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

05:04

Кавуни до 12 кг: який сорт вибрати в 2026

04:45

"Люди забудуть": відома співачка зробила заяву про повернення Винника

04:30

Орхідея, алое або товстянка: яку кімнатну рослину вибрати за знаком зодіаку

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

03:32

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власниківВідео

02:50

"Комета в запалі": вчені вражені дивною начинкою міжзоряного гостя 3I/ATLAS

02:16

Більше ніж контратака: у ЗСУ розповіли, де готують ґрунт для важливих змін

01:01

Сорти картоплі, що не боїться кліматичних змін - народний топ виборуВідео

00:04

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

10 березня, вівторок
23:45

Відключення електроенергії 11 березня: що відомо про графіки для Києва та області

23:26

"Просто помер": Іво Бобул "поховав" відомого українського композитора

23:21

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

22:54

Список черг скоротився: кому вимикатимуть світло у Дніпрі та області 11 березняФото

22:46

"Посміховисько": зрадниця Ані Лорак жорстко зганьбилася на сцені

Реклама
22:30

Прорив на кілометри: ЗСУ перейшли в наступ та звільнили майже всю область

22:23

Ракети для Patriot "йдуть": Bloomberg про несподіваний дефіцит ППО для України

22:02

Із світлом будуть не всі - графіки відключень для Запорізької області на 11 березня

22:01

"Божевільний будинок": Оксану Самойлову стусанув Кіліан Мбаппе, деталі

21:48

Ворог готує обхідний маневр: експерт назвав міста, які опинилися під загрозою

21:42

Світло будуть відключати не всім - графіки для Черкаської області на 11 березня

21:33

На Волині завелася американська норка: чим небезпечний хижак-"іноземець"

21:29

Скільки "коштував" Шевченко: історик перевів суму його викупу у сучасні гривніВідео

21:25

Приліт не менше п'яти Storm Shadow: "вибухові" деталі удару по заводу Кремній Ел

21:17

"Мама переживає": яку правду розкрив син Наталії Сумської

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти