Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

Мама чотирьох дітей - блогерка Лерчек бореться з серйозним онкологічним діагнозом.

У російської ведучої Лерчек рак четвертої стадії / Колаж Главред, фото Стархіт

Російська блогерка і ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, яка була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів, має підтверджений діагноз рак.

Як пишуть російські пропагандисти, про це стало відомо завдяки подрузі блогерки - Аліні Акіловій.

Подруга блогера написала, що та хвора на рак шлунка четвертої стадії з метастазами в легенях і "інших місцях".

Лерчек перебуває в реанімації / Фото Стархіт

"З приводу Лерчек... Чесно, ридаю третю добу. Це все чиста правда - все, що з нашою маленькою і тендітною дівчинкою відбувається. Рак четвертої стадії з метастазами. Вона тільки народила маленького і тут таке. Судячи з її посту, її не випускали з дому для здачі аналізів. Вона втратила свій дорогоцінний час! І думаю, що ситуація від її діагнозу не зміниться", — написала вона.

Раніше стало відомо про те, що у молодої жінки були проблеми зі здоров'ям під час вагітності, їй навіть проводили операцію на нирках. Пізніше стало відомо, що 33-річна Валерія перебуває в онкологічній реанімації... "Її у вівторок госпіталізували в онкологічну реанімацію", — передає джерело, зазначаючи, що новонароджений син блогера перебуває вдома.

Про особу: Лерчек Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярний російський блогер і підприємець, відомий під псевдонімом Лерчек.

