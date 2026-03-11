Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

Коротко:
- Хто розкрив подробиці діагнозу
- Яка ситуація зі здоров'ям у Лерчек
Російська блогерка і ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, яка була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів, має підтверджений діагноз рак.
Як пишуть російські пропагандисти, про це стало відомо завдяки подрузі блогерки - Аліні Акіловій.
Подруга блогера написала, що та хвора на рак шлунка четвертої стадії з метастазами в легенях і "інших місцях".
"З приводу Лерчек... Чесно, ридаю третю добу. Це все чиста правда - все, що з нашою маленькою і тендітною дівчинкою відбувається. Рак четвертої стадії з метастазами. Вона тільки народила маленького і тут таке. Судячи з її посту, її не випускали з дому для здачі аналізів. Вона втратила свій дорогоцінний час! І думаю, що ситуація від її діагнозу не зміниться", — написала вона.
Раніше стало відомо про те, що у молодої жінки були проблеми зі здоров'ям під час вагітності, їй навіть проводили операцію на нирках. Пізніше стало відомо, що 33-річна Валерія перебуває в онкологічній реанімації... "Її у вівторок госпіталізували в онкологічну реанімацію", — передає джерело, зазначаючи, що новонароджений син блогера перебуває вдома.
