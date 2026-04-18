"Дякую": зрадниця Повалій заголосила за будинком в Києві, який передали ЗСУ

Зрадниця Повалій відреагувала на те, що її будинок передали на користь України.

Зрадниця Повалій поскаржилася на втрату будинку в ненависній їй Україні

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка з перших днів повномасштабної війни навіть не намагалася приховати своє тріумфування з того, що в Україні, яка подарувала їй популярність, гинуть люди і руйнуються долі, втратила свій особняк у Києві.

Як писав Главред, про це 17 квітня повідомив її син Денис Повалій.

Сама ж оскаженіла путіністка тепер поскаржилася російським пропагандистам, що її будинок тепер передадуть на потреби ЗСУ.

"Друзі, після відхилених апеляцій наш будинок сьогодні остаточно забрали на користь держави і вигнали сім'ю, яка доглядала за ним! Будинок, до речі, колись купила моя мама, потім ми його добудували, зробили ремонт і переїхали до мами жити! Будинок забрали не у мене, а у пенсіонерки, яка 80 років прожила в Україні і збиралася повернутися! Ну що ж! Так тому й бути! Дякую за все!" — поділилася зрадниця.

Раніше Повалий говорила, що будинок купила в іпотеку.

У 2024 році український суд ухвалив рішення про конфіскацію майна зрадниці, що включає цей будинок, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 3 гектари.

Будинок площею 450 кв. м розташований на ділянці в 24 сотки. У ньому є камінна зала, простора їдальня, фітнес-центр із солярієм, невелика студія звукозапису, а також окреме приміщення, де зберігалися подарунки від шанувальників.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

