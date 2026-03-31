Хотіла б повернутися: блогерка Стужук сумує за Україною

Стужук, яка не раз потрапляла у скандали через свої неоднозначні висловлювання, захотіла додому.

Софія Стужук захотіла до Севастополя / фото: t.me/sofia_stuzhuk_official

Колись українська блогерка Софія Стужук, яка виїхала з країни після початку повномасштабного вторгнення і підтримала зрадницю України Ані Лорак, згадала, що вона українка.

На своїй сторінці в Instagram антивакцинаторка і багатодітна мати Стужук написала, що вона дуже сумує за українським Севастополем.

Стужук згадала, що вона — українка / Фото Instagram/sofia_stuzhuk/

"Як би я хотіла повернутися до Севастополя. До своєї квартири, в якій виросла. Пройти від Колобова до Юмашева пішки. І до парку Перемоги. І до… не пам'ятаю, як називався район, де кінцева зупинка 83-го маршруту. Погуляти набережною. Через пам'ятник Матросу і Солдату до Пожарова. Я так чітко все пам'ятаю", — пише Стужук.

Втім, у коментарях до аналогічного допису в Telegram їй не радять їхати до окупованого терористичною Росією Севастополя. Більше того, вся аудиторія Стужук - це окупанти, які розхвалюють терориста Путіна і просувають кремлівські наративи, на які сама Стужук - не реагує.

Стужук захотілося в Україну / Скріншот Telegram, Стужук

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Софія Стужук Стужук Софія — блогерка, інфлюенсерка, бізнес-леді, повідомляє my.ua. Софія транслює в мережі своє життя, її основні теми — лайфстайл, стосунки, здоров'я. Однак специфіка висвітлення останньої теми у блогерки полягає в тому, що вона часто критикує доказову медицину, виступаючи за нетрадиційні методи. За це блогерку часто критикують у мережі.

