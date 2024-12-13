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Збулася мрія Кім: Кардаш'ян знайшла собі багатого непублічного бойфренда - ЗМІ

Анна Підгорна
13 грудня 2024, 01:30
191
Кім Кардаш'ян вийшла на полювання за новим коханням.
Кім Кардаш'ян
Кім Кардашьян особисте життя - Кім Кардашьян закрутила новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Короткий зміст:

  • Кім Кардаш'ян після 8 місяців самотності знову ходить на побачення
  • Серед її кавалерів - багатий інвестор, який уникає публічності

Американська модель, підприємець, світська левиця і блогерка Кім Кардаш'ян близько восьми місяців ходила холостячкою - у березні 2024 року вона розірвала стосунки з професійним гравцем в американський футбол Оделлом Бекхемом, які тривали близько року. Після цього Кім вирішила покінчити з "публічними" романами.

Якщо раніше знаменитість купалася в променях слави, насолоджувалася ними, то тепер всезагальну увагу сприймає більше, як роботу. Для особистого життя їй потрібна людина непублічна, з якою усамітнення буде справді таким, зазначає близьке оточення 44-річної Кардаш'ян.

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І така людина знайшлася: інсайдери повідомили виданню Page Six, що в листопаді в житті світської левиці з'явився інвестор у сфері нерухомості, який "не перебуває в полі зору громадськості". Втім, Кім, схоже, поки що не розглядає його, як свого єдиного.

Джерело зазначає, що "Кардаш'ян зараз ходить на побачення з кількома людьми". З підприємцем вона познайомилася через спільних приятелів.

Кім Кардаш'ян була тричі одружена (з музичним продюсером Деймоном Томасом, баскетболістом Крісом Гамфрісом і репером Каньє Вестом). Причому вперше вона пішла під вінець у 19 років.

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Хто така Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, акторка, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

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