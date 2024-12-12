Кейт Мосс відшила графа, який молодший за неї на 13 років - що сталося

Коротко:
- Мосс була у стосунках з аристократом майже 10 років
- Зараз пара дійшла висновку, що їхні погляди на життя ведуть їх різними стежками
Британська модель Кейт Мосс і граф Ніколай фон Бісмарк розійшлися після 9 років стосунків. 50-річна манекенниця вже з'їхала з лондонської квартири, яку ділила з 37-річним аристократом.
Про це виданню The Sun повідомило джерело з близького оточення Мосс. Розрив між нею та фон Бісмарком нібито вже давно назрівав, тож Кейт вирішила не затягувати болісне прощання.
"Кейт і Ніколай сходилися і розходилися кілька місяців, і врешті-решт Кейт відчула, що настав час рухатися далі і розірвати стосунки", - каже інсайдер.
Причиною розставання пари називають різні пріоритети: аристократ бажає насолоджуватися усамітненою тверезістю, а модель натхненно відвідує вечірки та живе заради веселощів. Також інформатор зазначає, що розрив пройшов мирно, і це не заважатиме соціальному життю ексів, які обертаються в одних світських колах.
Кейт Мосс і Ніколай фон Бісмарк познайомилися після того, як модель пішла від музиканта Джеймі Гінса 2015 року. Аристократу ж за непідтвердженими чутками приписували роман із принцесою Беатріс до її шлюбу з італійцем Едоардо Мапеллі-Моцці.
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Хто така Кейт Мосс
Кейт Мосс - британська супермодель і акторка. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.
За даними Вікіпедії, вона привернула підвищену увагу ЗМІ за свій легковажний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову повернулася в професію.
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