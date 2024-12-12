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Кейт Мосс відшила графа, який молодший за неї на 13 років - що сталося

Анна Підгорна
12 грудня 2024, 01:30
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Тепер Мосс - холостячка, готова до великих пригод.
Кейт Мосс
Кейт Мосс новини - Кейт Мосс розійшлася з графом Ніколаєм фон Бісмарком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Мосс була у стосунках з аристократом майже 10 років
  • Зараз пара дійшла висновку, що їхні погляди на життя ведуть їх різними стежками

Британська модель Кейт Мосс і граф Ніколай фон Бісмарк розійшлися після 9 років стосунків. 50-річна манекенниця вже з'їхала з лондонської квартири, яку ділила з 37-річним аристократом.

Про це виданню The Sun повідомило джерело з близького оточення Мосс. Розрив між нею та фон Бісмарком нібито вже давно назрівав, тож Кейт вирішила не затягувати болісне прощання.

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"Кейт і Ніколай сходилися і розходилися кілька місяців, і врешті-решт Кейт відчула, що настав час рухатися далі і розірвати стосунки", - каже інсайдер.

Причиною розставання пари називають різні пріоритети: аристократ бажає насолоджуватися усамітненою тверезістю, а модель натхненно відвідує вечірки та живе заради веселощів. Також інформатор зазначає, що розрив пройшов мирно, і це не заважатиме соціальному життю ексів, які обертаються в одних світських колах.

Кейт Мосс і Ніколай фон Бісмарк познайомилися після того, як модель пішла від музиканта Джеймі Гінса 2015 року. Аристократу ж за непідтвердженими чутками приписували роман із принцесою Беатріс до її шлюбу з італійцем Едоардо Мапеллі-Моцці.

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Раніше Главред розповідав, чому перестали спілкуватися дві колишні дружини Бена Аффлека - акторка Дженніфер Гарнер і співачка Дженніфер Лопес, які зблизилися на тлі стосунків з актором.

Також відома австралійська топ-модель Ель Макферсон зізналася у важкій залежності - у своїх мемуарах вона розповіла, як "заливала" тривожність, страхи і комплекси алкоголем до відключки.

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Хто така Кейт Мосс

Кейт Мосс - британська супермодель і акторка. Відома як одна з найбільш високооплачуваних моделей 1990-х і 2000-х років.

За даними Вікіпедії, вона привернула підвищену увагу ЗМІ за свій легковажний спосіб життя. Звинувачення у вживанні наркотиків, що почалися наприкінці 2005 року, спричинили відмову багатьох дизайнерів працювати з нею. Однак, пізніше з Мосс були зняті всі звинувачення, і вона знову повернулася в професію.

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