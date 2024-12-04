Копав для неї могилу та просив вибачення в пісні: померла мама Емінема

Стисло:
- Мама Емінема померла від онкології
- Тема важких стосунків із матір'ю часто спливала в творчості репера
Американський репер, актор і автор-виконавець Емінем (Маршалл Брюс Метерс ІІІ) втратив маму. Інформацію про це виданню People підтвердив представник артиста.
Деббі Нельсон померла у віці 69 років через ускладнення, пов'язані з четвертою стадією раку легенів. Про важкий діагноз мами Емінема стало відомо у вересні.
Між репером і його матір'ю завжди були складні стосунки, які знайшли відображення в його творчості - наприклад, пісня "Cleanin' Out My Closet", у кліпі до якої Метерс вирив для Деббі могилу.
Мама зірки не стала терпіти принижень, і подала на нього до суду. Як повідомляє ABC News, справа вирішилася на її користь, однак замість 11 мільйонів доларів, які вона хотіла відсудити в Емінема, Нельсон після всіх судових витрат отримала лише 1.6 тис. доларів.
Дивіться кліп Емінема на пісню "Cleanin' Out My Closet":
Достеменно невідомо, чи встиг репер налагодити стосунки зі своєю матір'ю перед смертю. У 2013 році він випустив пісню "Headlights", яку багато хто сприймає, як спробу вибачитися перед Деббі через слова "І я злюся, що в мене не було можливості подякувати вам за те, що ви були моїми мамою і татом" (And I'm mad I didn't get the chance to thank you for being my mom and my dad).
Ані Емінем, ані його єдина біологічна донька Гейлі Джейд, яка вперше стане мамою в першій половині 2025 року, смерть Деббі Нельсон публічно не коментують.
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Хто такий Емінем?
Маршалл Брюс Метерс III, більш відомий під псевдонімом Емінем - американський репер, автор-виконавець, композитор, музичний продюсер, продюсер і актор. Є найбільш продаваним музичним артистом у світі, а також найбільш продаваним артистом 2000-х років. Його названо одним із найвидатніших музикантів усіх часів журналом Rolling Stone, який розмістив Емінема під 83-м номером у списку 100 найвидатніших артистів, а також на 91-му місці у списку 100 найвидатніших авторів пісень усіх часів. Цей же журнал проголосив його Королем хіп-хопу. Як сольний артист Емінем продав понад 100 мільйонів альбомів по всьому світу і понад 107 мільйонів своїх записів і 44 мільйони копій своїх альбомів тільки в Америці, повідомляє Вікіпедія. Володар "Оскара" і двох "Греммі"; внесений до Зали слави рок-н-ролу.
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