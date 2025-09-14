Популярний український репер уперше одружився - деталі

Otoy раніше приписували роман з Іриною Горовою.

Весілля Otoy - Отой одружився з коханою / колаж: Главред, фото: instagram.com/otoysounds

Otoy і Марія Гаврилюк одружилися

Вони заручилися півроку тому

Український репер Otoy (В'ячеслав Дрофа) відвів під вінець свою кохану, співзасновницю популярного українського бренду Gunia Project Марію Гаврилюк. Про це новоспечена сім'я повідомила в соціальних мережах.

В'ячеслав і Марія вже опублікували весільні фото: репер на церемонії був у чорному піджаку і шортах з білою сорочкою, його обраниця - у білій сукні, кедах і з квітковим вінком на голові. У коментарях до весільної фотосесії молодят вітають Женя Янович, Надя Дорофєєва, Onuka, Kola, Даша Квіткова, Монатік, Джамала та ін.

Отой розкрив свої стосунки з Марією Гаврилюк 14 лютого 2025-го року. Через місяць він зробив пропозицію руки і серця своїй подрузі. Варто зазначити, що весілля закохані організували всього за півроку.

Весілля Otoy - Отой одружився з коханою / instagram.com/otoysounds

Весілля Otoy - Отой одружився з коханою / instagram.com/otoysounds

Весілля Otoy - Отой одружився з коханою / instagram.com/otoysounds

Про персону: Otoy Otoy (справжнє ім'я - В'ячеслав Дрофа) - український хіп-хоп і реп-виконавець, музикант і автор пісень. Співпрацював з alyona alyona, Kalush, Аліною Паш, Den Da Funk. Випустив 1 альбом і 8 сигнлів.

