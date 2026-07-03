Російська зірка серіалу "Бідна Настя" набрала вагу і виглядає інакше: що з нею сталося

Олена Корікова зникла з поля зору російських ЗМІ.

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Куди поділася Олена Корікова / Колаж Главред, фото Instagram/korikova_official

Коротко:

Куди зникла Олена Корікова

Що з нею сталося

Зірка популярного колись серіалу "Бідна Настя", російська актриса Олена Корікова, зникла з радарів.

Російські пропагандисти розшукали Корікову і вирішили показати, як вона зараз виглядає. До речі, у ЗМІ почала з’являтися інформація, що актриса нібито зловживає алкоголем, зробила невдалу пластичну операцію і веде усамітнений спосіб життя.

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Як зараз виглядає Корікова / Фото Стархіт

Сама Корікова не давала ні підтверджень, ні спростувань.

Пізніше заговорили й про те, що актриса нібито переїхала до Чорногорії до чоловіка-чиновника, але Корікова відмовлялася коментувати своє особисте життя. Лише тепер Корікова зізналася, чому стільки років уникала публічності.

Олена Корікова сильно змінилася / Фото Стархіт

"Я багато років не давала інтерв’ю і продовжую не давати. Хотілося дарувати людям тепло, радість. Коли про мене почала писати жовта преса, мені стало зовсім нецікаво", - пояснила Олена в програмі "Досить чуток".

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Про особу: Олена Корікова Олена Корікова - радянська та російська актриса театру, кіно та телебачення, телеведуча. Знімалася у відеокліпах Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова, Валерія Леонтьєва, Дмитра Малікова, Леоніда Агутіна та Ігоря Крутого. Популярність прийшла після виходу на екрани телесеріалу "Бідна Настя". Відтоді про актрису часто, протягом кількох років, писали глянцеві журнали

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