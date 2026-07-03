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З геями у США: актор Панін докладно викрив Кіркорова

Олена Кюпелі
3 липня 2026, 17:42оновлено 3 липня, 18:17
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Актор Панін розповів усю правду про путініста Кіркорова.
Панін викрив Кіркорова
Панін викрив Кіркорова / Колаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Коротко:

  • Куди поїхав Кіркоров
  • З якою метою він поїхав до США

Російський актор Олексій Панін, який засуджує військове вторгнення терористичної Росії на мирну Україну, викрив путініста і "патріота", російського співака Філіпа Кіркорова.

На своїй сторінці в Instagram Кіркоров таємно покинув столицю країни-агресора РФ - Москву - і поїхав до "ненависної" всім російським ура-патріотам Америки, щоб займатися інтимною близькістю.

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У прихильника Путіна Кіркорова - новий ніс
У путініста Кіркорова новий ніс / Скріншот

"Згорів сарай, гори й хата, як то кажуть. Філіп Кіркоров перебуває в Лос-Анджелесі, мені щойно розвідка повідомила, і він злягається (неценз. - авт.) з вірменами в Глендейлі. Хлопці, ви уявляєте? Людина, яка підтримує путінську всю цю шушеру (неценз. – авт.) – вибачте, у мене просто, крім лайливих слів, інших зараз не знайдеться, – приїжджає таємно до Лос-Анджелеса, у ненависну країну, і кохається (неценз. – авт.) з вірменами", – видав таємницю путініста Панін.

Олексій Панін
Олексій Панін здав Кіркорова / instagram.com/alexeypaninn

За його словами, йому про це розповіли люди, які там безпосередньо перебувають разом із путіністом. "Людина, яка підтримує всю цю історію, утиск прав ЛГБТ-спільноти в Росії... Яке лицемірство!" – заявив Панін.

На момент публікації матеріалу сторінка актора вже була заблокована.

"Кіркоров? З вірменами? Справжній патріот", "Запланував повномасштабне вторгнення", "Ну тепер він у ті двері зайшов", "Це ж треба так хотіти, щоб заради цього полетіти до Лос-Анджелеса", - пишуть у коментарях користувачі.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, розкішна суперяхта терориста Путіна, який планомірно намагається знищити Україну,тримає курс на турецький Бодрум. Імовірно, до найдорожчого курорту Туреччини прямує коханка Путіна - Аліна Кабаєва.

Раніше також дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, виїхала до свого турецького батька - Мурата Налчаджіоглу.

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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