Їй було 35 років: померла актриса популярного фільму жахів

Про смерть своєї подруги повідомив її хлопець.

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Померла популярна актриса з фільму жахів "Дзвінок" / Колаж Главред, фото Instagram/daveighc

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Від чого померла актриса

Що з нею сталося напередодні

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що померла популярна актриса Дейві Чейз.

Як пише TMZ, бойфренд актриси, Рой Ернандес, повідомив, що Дейві померла у вівторок від менінгіту та інфекції крові, яка спричинила сепсис і призвела до відмови органів.

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Повідомляється, що на початку цього місяця Дейві була госпіталізована до лікарні в Лос-Анджелесі через виснаження.

Дейві рано досягла успіху в Голлівуді. Актриса озвучила Ліло в популярному діснеївському фільмі "Ліло і Стіч" у 2002 році та в подальшому телесеріалі. Вона також озвучила Тіхіро Огіно в американському дубляжі "Захоплених привидами".

Шанувальники фільмів жахів впізнають її за моторошною роллю Самари Морган, головної антагоністки у хітовому фільмі 2002 року "Дзвінок", за яку вона отримала премію MTV Movie Award у номінації "Найкраща лиходійка".

Померла "Самара" / Фото Instagram/daveighc

Починаючи з 2006 року, Дейві отримала постійну роль у серіалі HBO "Велике кохання", що розповідає про фундаменталістську, багатоженську мормонську сім’ю. Вона зіграла Ронду Волмер у 32 епізодах цього популярного серіалу протягом п’яти сезонів.

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Про особу: Дейві Чейз Дейві Чейз — американська актриса. Народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі. У віці 8 років вона пройшла кастинг на свою першу телевізійну роль у серіалі каналу CBS. Найбільш відома за ролями Саманти Дарко у фільмах "Донні Дарко" та "С. Дарко", Самари Морган у фільмах "Дзвінок" та "Дзвінок 2", а також озвученням Ліло в серії фільмів та мультфільмів "Ліло і Стіч".

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