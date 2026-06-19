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Енн Гетевей вагітна втретє: як виглядає актриса

Олена Кюпелі
19 червня 2026, 20:07
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Голлівудська актриса здивувала своїх шанувальників радісною новиною про вагітність.
Енн Хетевей чекає на третю дитину
Енн Гетевей вагітна третім / Колаж Главред, фото Instagram/annehathaway

Коротко:

  • Як зараз виглядає Енн Гетевей
  • Як вона розповіла про цю подію

Популярна американська актриса Енн Гетевей вагітна третьою дитиною — і вона продемонструвала свій округлий животик під час відпустки в Сен-Тропе.

На ексклюзивних фотографіях, отриманих Page Six, зірка фільму "Диявол носить Prada 2" була помічена на пляжі Жарден Тропезіна на Французькій Рив'єрі зі своїм чоловіком Адамом Шульманом, двома синами та групою близьких друзів у середу.

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Для сімейної прогулянки Хетевей обрала різнокольоровий бікіні, який вона доповнила солом’яним капелюхом і великими сонцезахисними окулярами, щоб захистити обличчя від сонця. Вона також прикрила живіт рушником, перш ніж надіти білу накидку.

Енн Хетевей показала вагітний живіт:

Енн Хетевей чекає на третю дитину
Енн Хетевей вагітна третім / Скріншот

У якийсь момент її бачили, як вона розмовляла з подругою, прикриваючи тіло рушником, після чого група попрямувала до пірсу, щоб сісти на човен.

Пізніше групу знову помітили, коли вони йшли містом.

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Хто така Енн Гетевей

Енн Гетевей — американська актриса та співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.

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