Енн Гетевей вагітна втретє: як виглядає актриса

Голлівудська актриса здивувала своїх шанувальників радісною новиною про вагітність.

https://glavred.net/starnews/enn-heteuey-beremenna-v-tretiy-raz-kak-vyglyadit-aktrisa-10774202.html Посилання скопійоване

Енн Гетевей вагітна третім / Колаж Главред, фото Instagram/annehathaway

Коротко:

Як зараз виглядає Енн Гетевей

Як вона розповіла про цю подію

Популярна американська актриса Енн Гетевей вагітна третьою дитиною — і вона продемонструвала свій округлий животик під час відпустки в Сен-Тропе.

На ексклюзивних фотографіях, отриманих Page Six, зірка фільму "Диявол носить Prada 2" була помічена на пляжі Жарден Тропезіна на Французькій Рив'єрі зі своїм чоловіком Адамом Шульманом, двома синами та групою близьких друзів у середу.

відео дня

Для сімейної прогулянки Хетевей обрала різнокольоровий бікіні, який вона доповнила солом’яним капелюхом і великими сонцезахисними окулярами, щоб захистити обличчя від сонця. Вона також прикрила живіт рушником, перш ніж надіти білу накидку.

Енн Хетевей показала вагітний живіт:

Енн Хетевей вагітна третім / Скріншот

У якийсь момент її бачили, як вона розмовляла з подругою, прикриваючи тіло рушником, після чого група попрямувала до пірсу, щоб сісти на човен.

Пізніше групу знову помітили, коли вони йшли містом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний український співак Brykulets (справжнє ім'я — Іван Іщенко) зізнався, що влаштувався на роботу в школу, щоб уникнути мобілізації.

Раніше також популярний російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, повідомив, що життя після досягнення 50 років все ж існує.

Вас також може зацікавити:

Хто така Енн Гетевей Енн Гетевей — американська актриса та співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред