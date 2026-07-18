Стара бабка: "лису" Повалій випадково сфотографували на вулиці в Москві

Прихильниця Путіна Повалий з’явилася на вулиці й здивувала своїм старим і пошарпаним виглядом.

https://glavred.net/starnews/lysina-u-babki-oblezluyu-povaliy-sluchayno-zasnyali-v-moskve-10781561.html Посилання скопійоване

Перехожий сфотографував Поваля в жахливому стані / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Як виглядала Повалій

За що її розкритикували

У терористичній Росії простому перехожому "пощастило" зустріти колишню українську співачку і, мабуть, зрадницю України номер 1 - Таїсію Повалій.

Відповідне відео користувач під ніком denissorokin555 опублікував на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Повалій зняли в жахливому вигляді на вулиці / Скріншот

"Я не чую ваших запитань, я без зачіски", - каже недалека Повалій.

Повалій зняли в жахливому вигляді на вулиці / Скріншот

Повалій виглядала як облисіла стара бабуся з кошлатим, знебарвленим волоссям. Вона також одягла незрозумілий костюм з ортопедичними "бабськими" сандалями.

Повалій зняли в жахливому вигляді на вулиці / Скріншот

Коментарі не змусили себе чекати.

Про Повалій висловили правду / Скріншот

Про Повалій сказали правду / Скріншот

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, випустила нову пісню, яку жорстко розкритикували її російські шанувальники за примітивний текст і музику.

Раніше також зірка популярного в терористичній Росії серіалу "Доярка з Хацапетовки" опублікувала в соціальних мережах фото з повністю поголеною головою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред