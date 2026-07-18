Стара бабка: "лису" Повалій випадково сфотографували на вулиці в Москві

Коротко:
- Як виглядала Повалій
- За що її розкритикували
У терористичній Росії простому перехожому "пощастило" зустріти колишню українську співачку і, мабуть, зрадницю України номер 1 - Таїсію Повалій.
Відповідне відео користувач під ніком denissorokin555 опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Я не чую ваших запитань, я без зачіски", - каже недалека Повалій.
Повалій виглядала як облисіла стара бабуся з кошлатим, знебарвленим волоссям. Вона також одягла незрозумілий костюм з ортопедичними "бабськими" сандалями.
Коментарі не змусили себе чекати.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, випустила нову пісню, яку жорстко розкритикували її російські шанувальники за примітивний текст і музику.
Раніше також зірка популярного в терористичній Росії серіалу "Доярка з Хацапетовки" опублікувала в соціальних мережах фото з повністю поголеною головою.
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Про особу: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
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