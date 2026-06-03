Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, показала себе на пляжі в купальнику.
Як повідомлялося раніше, чоловік-стриптизер колишньої української співачки наполягав на тому, щоб путіністка схудла. Для цього вона почала робити спеціальні ін'єкції для схуднення, щоб подобатися своєму путіністу-стриптизеру.
Тепер путіністка опублікувала фото в купальнику на пляжі, де похвалилася своїм далеко не молодим тілом і новими формами.
Путіністка сильно схудла, проте її тіло не виглядає красиво, залишаючись пухким і віковим.
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Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова — естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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