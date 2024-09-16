Путін їздив до шаманів, щоб отримати дозвіл застосувати 'ядерку' - Der Spiegel

Російський диктатор Володимир Путін міг відвідати Монголію для зустрічей із шаманами. Не виключено, що він говорив про війну з Україною.

https://glavred.net/world/putin-ezdil-k-shamanam-chtoby-poluchit-razreshenie-primenit-yaderku-der-spiegel-10597325.html Посилання скопійоване

Путін нібито їздив на "нарада" з шаманами / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін їздив до Монголії до шаманів питати дозволу на застосування ядерної зброї. Про це написало німецьке видання Der Spiegel з посиланням на російського письменника та журналіста, ексглавреда "Дощу" Михайла Зигаря.

За його словами, Путін їздив "зустрітися з шаманами" та попросити у них "благословення на застосування ядерної зброї".

"Ходять чутки, що Путіну необхідне благословення шаманів, щоб застосувати ядерну зброю. Без схвалення він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівати духів. І він нібито повернувся з Монголії задоволеним", - повідомив Зігар.

відео дня

При цьому він уточнив, що "ця версія звучить як велика фантазія".

"Жоден із моїх джерел не може її підтвердити. Однак зустріч із монгольськими шаманами начебто мала місце", - зазначив він.

Зігар додав, що Монголія і Тува, куди нещодавно їздив Путін, вважаються "батьківщиною наймогутніших шаманів світу".

Російський письменник також стверджує, що на початок російського вторгнення в Україну Путін багато консультувався з містиками. Вони нібито запевнили його у військовій перемозі.

Хто такий Михайло Зигар Михайло Зигар - російський письменник, режисер, політичний журналіст, військовий кореспондент, пише Вікіпедія. Зигар почав кар'єру в журналістиці у видавничому домі "Коммерсант" (2000—2009), де спеціалізувався на репортажах із гарячих точок. У 2009—2010 роках був заступником головного редактора журналу "Російський Newsweek". У 2010-2015 роках - головний редактор телеканалу "Дождь". Автор книг, присвячених політичним подіям у Росії: "Вся кремлівська рать" (2015), "Імперія має померти" (2017), "Всі вільні" (2021).

Зазначимо, Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики. ЗМІ писали про те, що кремлівський диктатор та ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу захоплюються шаманськими обрядами.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що Путін навіть омолоджується нетрадиційними методами. Зокрема, він приймає ванни із екстракту рогів оленів. Причому відкрив для Путіна пантові ванни саме Шойгу.

"У графіку Путіна періодично виникають проміжки, під час яких він кудись зникає. У якийсь момент Путін виявився настільки стурбованим власним здоров'ям та довголіттям, що почав практикувати і зовсім середньовічні обряди. Це зрізання рогів чи пантів алтайських маралів – не особливо гуманна процедура, що ґрунтується на непідтвердженій гіпотезі про те, що ніби купання в пантовій крові виліковує від усіх хвороб і продовжує молодість", - розповіли журналісти.

Ядерні погрози Путіна - останні новини

Глава Кремля Володимир Путін насправді не готовий застосувати ядерну зброю. Його риторика є стандартною тактикою, яку Москва задіює проти Заходу. Путіна огорнув страх, а сам він знає, що проти застосування ядерної зброї на полі бою виступають Китай та Індія, від яких залежить Росія. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Ексглава Центрального командування Збройних сил США генерал Девід Петреус скептично оцінив ймовірність російського ядерного удару. Американський генерал висловив думку, що сьогодні немає підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї, не кажучи вже про стратегічну.

Директор ЦРУ Вільям Бернс переконаний, що восени 2022 року був реальний ризик застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним проти України. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на таку заяву.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред