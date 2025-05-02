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"Дуже обмежуємося": вартість участі гурту Ziferblat у Євробаченні-2025

Еліна Чигис
2 травня 2025, 13:13
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Ziferblat багато витрат взяли на себе.
Зіферблат
Ziferblat - витрати на Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Ви дізнаєтеся:

  • Валентин Лещинський назвав суму, яку витратять на участь у конкурсі
  • Хто оплатить витрати гурту

Представники України в Євробаченні-2025 поділилися інформацією про те, скільки коштуватиме їхня участь у музичному конкурсі.

Учасник гурту Ziferblat - Валентин Лещинський - розповів Раміні Есхакзай, що участь може обійтися у понад 100 тисяч доларів.

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"Суспільне залучено до процесу фінансової допомоги, іншої різної організаційної допомоги, але наскільки це можливо. І це я враховую зараз із поїздками на pre-party, з яких ми щойно повернулися. Це теж нашим коштом усе. Коли люди пишуть: "Нехай хлопці повеселяться за рахунок держави" - це абсурд", - заявив Валентин.

Група Ziferblat
Гурт Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

Також Лещинський зазначив, що здебільшого артисти завжди брали витрати на себе і тільки частину оплачувала держава або спонсори.

"Загалом, витрати на все сягатимуть 120 - 130 тисяч доларів. Це ще дуже лайтово, дуже ущемляємося. Подивіться на бюджети інших країн, там і півмільйона й інші. Багато що витрачається паралельно. Є витрати, які не безпосередньо стосуються Євробачення - запис альбому", - наголосив артист.

Вартість участі гурту Ziferblat на Євробаченні
Вартість участі гурту Ziferblat у Євробаченні / фото: скрін instagram.com, Раміна Есхакзай

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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