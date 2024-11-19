Програв битву з раком: у США померла 35-річна зірка серіалів

Коротко:
- Чим прославився Пол Тіл
- Від чого він помер
Американський актор "One Tree Hill" Пол Тіл помер у віці 35 років.
Як пише видання Enews, за словами Емілії Торелло, партнерки покійного актора, Пол помер у віці 35 років, через сім місяців після того, як у квітні в нього діагностували нейроендокринний рак підшлункової залози 4 стадії.
"Він був найталановитішим чоловіком, якого я коли-небудь зустрічала", - додала Емілія виданню, яке називає її нареченою Пола. "Коли він за щось брався, його було не зупинити. Він був найстараннішою і найвідданішою своїй справі людиною. Я щиро вірила всім серцем, що він впорається з цим через ці якості. Ось що робить цю втрату ще більш трагічною", - додала вона.
Емілія також поділилася, що Пол знімався в новому серіалі для Starz під час своєї боротьби з раком під назвою "Мисливські дружини", зазначивши, що спілкування з акторами та знімальною групою допомогло йому підтримати себе у важких ситуаціях зі здоров'ям.
Емілія підтвердила смерть артиста 17 листопада, написавши про своє покійне кохання: "Поле, ти був моєю спорідненою душею, моїм майбутнім чоловіком, моєю опорою і моїм майбутнім. Ти наповнив мої легені сміхом, мій живіт метеликами, а моє серце любов'ю. Тебе забрали занадто рано, в битві, в якій ти хоробро і безпомилково бився".
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