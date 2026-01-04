"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

Соломія Вітвіцька відповіла тим, хто сумнівається у службі її нареченого.

Соломія Вітвіцька з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька відповіла на запитання про службу нареченого в ЗСУ

Чому ведуча не розповідає про нього в соцмережах

Популярна ведуча Соломія Вітвіцька вперше за довгий час прокоментувала службу свого нареченого Олексія Ситайла. В Instagram вона різко висловилася на адресу тих, хто поставив під сумнів виконання її обранцем бойових завдань у ЗСУ.

Вітвіцька поділилася, що її наречений зараз проходить лікування після контузій. За її словами, Олексій востаннє повертався додому на відпочинок у квітні.

Соломія Вітвіцька відсвяткувала Новий рік із нареченим-військовим / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Мій наречений востаннє був у відпустці у квітні. Зараз він проходить лікування через контузію", - повідомила ведуча.

Соломія зазначила, що поява військовослужбовця в її соцмережах не означає, що він відпочиває. Ведуча заявила, що реальність служби в ЗСУ набагато складніша, ніж це може виглядати в соцмережах. Вітвіцька також підкреслила, що не коментуватиме деталі служби як свого нареченого, так і інших військових.

Наречений Соломії Вітвіцької служить у ЗСУ / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Поява в кадрі або поруч зі мною не означає відпочинок. Про деталі служби та стан здоров'я я я не коментую і взагалі не вважаю коректним обговорювати службу, лікування чи навантаження військових на основі картинок із соцмереж. Реальність служби значно складніша, ніж виглядає ззовні", - написала знаменитість.

Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

