"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

- Соломія Вітвіцька відповіла на запитання про службу нареченого в ЗСУ
- Чому ведуча не розповідає про нього в соцмережах
Популярна ведуча Соломія Вітвіцька вперше за довгий час прокоментувала службу свого нареченого Олексія Ситайла. В Instagram вона різко висловилася на адресу тих, хто поставив під сумнів виконання її обранцем бойових завдань у ЗСУ.
Вітвіцька поділилася, що її наречений зараз проходить лікування після контузій. За її словами, Олексій востаннє повертався додому на відпочинок у квітні.
"Мій наречений востаннє був у відпустці у квітні. Зараз він проходить лікування через контузію", - повідомила ведуча.
Соломія зазначила, що поява військовослужбовця в її соцмережах не означає, що він відпочиває. Ведуча заявила, що реальність служби в ЗСУ набагато складніша, ніж це може виглядати в соцмережах. Вітвіцька також підкреслила, що не коментуватиме деталі служби як свого нареченого, так і інших військових.
"Поява в кадрі або поруч зі мною не означає відпочинок. Про деталі служби та стан здоров'я я я не коментую і взагалі не вважаю коректним обговорювати службу, лікування чи навантаження військових на основі картинок із соцмереж. Реальність служби значно складніша, ніж виглядає ззовні", - написала знаменитість.
