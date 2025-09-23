Обмовився: Дмитро Монатік випадково розкрив, хто народиться у відомої співачки

Співак Дмитро Монатік проговорився прямо на сцені перед шанувальниками.

Монатік розсекретив стать дитини Роксолани / колаж: Главред, фото: instagram.com, Монатік, Роксолана

Дмитро Монатік розсекретив стать дитини відомої співачки

Кого чекає співачка Роксолана

Український співак Дмитро Monatik вкотре випадково розкриває стать дитини до її народження. Цього разу шанувальники спіймали Дмитра на випадковій обмовці прямо на сцені, яка може пролити світло на те, кого очкує відома співачка ROXOLANA. Відео із зворушливим моментом запостили фанати в TikTok.

Роксолана вийшла на сцену разом із Монатіком на його великому шоу в Палаці спорту та вразила публіку енергійним виступом. Артистка не приховувала свого ніжного стану: обтиснутий костюм у стилі спорт-шик, розшитий стразами, підкреслював животик, прикрашений блискучою зіркою.

Роксолана і Монатік обіймаються на концерті / фото: instagram.com, Роксолана

Попри сміливий виступ, співачка не поспішала розкривати ні стать дитини, ні від кого вона зібралась народжувати. Проте колега по сцені частково розвіяв інтригу після їхнього дуетного виступу. Монатік ніжно обійняв Роксолану та подякував за перфоманс промовистою фразою.

"Дякую, дівчата, що завітали. Дуже приємно", — сказав Дмитро.

Шанувальники співачки сприйняли це як натяк, що Роксолана очікує дівчинку. Майбутня матуся відреагувала на відео з цим милим моментом у соцмережах, лишивши коментар у вигляді сердечка.

Про персону: MONATIK Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

