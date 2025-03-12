Ворожить перед концертами: Дмитро Монатік розповів про особисту прикмету

Monatik зізнався, без якої речі не обходиться жоден його виступ.

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Діма Monatik новини - що в райдері Дмитра Монатіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Коротко:

Діма Монатік розкрив подробиці свого райдера

У ньому виявилася незвичайна річ, пов'язана з багаторічною традицією

Дмитро Monatik називає себе мультиартистом, адже досяг успіху в багатьох напрямках - від танців до живопису і музики. Тож не дивно, що за понад 15 років на сцені в нього з'явилися власні прикмети та забобони.

Так нещодавно зірка в бесіді з Люкс ФМ зізнався, що обов'язково входить до його райдеру перед концертами. Окрім стандартних речей, на кшталт нарізки та продакт-плейсменту, є один продукт, що має бути без варіантів і винятків.

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Йдеться про "кіндер-сюрпризи", з якими у Монатіка та його команди вже багато років пов'язаний своєрідний ритуал. "Це наша традиція вже багато років – ми гадаємо на них. І в мене ще троє дітей, і я, як щось залишається, весь час із собою забираю", - поділився артист.

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Хто такий MONATIK Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

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