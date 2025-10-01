Рус
Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

Анна Підгорна
1 жовтня 2025, 20:29
32
Перша леді України з великим теплом відгукнулася про Її Королівську Високість.
Принцеса Анна, Олена Зеленська
Принцеса Анна зараз - навіщо принцеса Анна приїхала в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, t.me/FirstLadyOfUkraine

Коротко:

  • Першого жовтня принцеса Анна приїхала до Києва
  • У компанії Олени Зеленської вона здійснила низку соціально важливих візитів

Сьогодні з неоголошеним візитом Україну відвідала сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ - Королівська принцеса Анна. Вона була запрошена до Києва з просвітницькою місією Міністерством закордонних справ України.

Деталі візиту принцеси Анни розкрила в соціальних мережах перша леді України Олена Зеленська. Вона зазначила, що основна увага сестри британського короля була спрямована на українських дітей, які постраждали від російської агресії, - відомо, що Велика Британія активно підтримує ініціативу Bring Kids Back UA, метою якої є повернення дітей з країни-окупанта в Україну.

відео дня

Перша леді та принцеса Анна разом вшанували пам'ять дітей, які загинули через російське вторгнення, та відвідали Центр захисту прав дітей, де поспілкувалися з підлітками, які вже повернулися до рідної країни.

Принцеса Анна
Принцеса Анна зараз - навіщо принцеса Анна приїхала в Україну / t.me/FirstLadyOfUkraine

"Зустрілася в Києві з Її Королівською Високістю Принцесою Анною – представницею британської королівської родини. Важливо, що під час візиту високої гості ми багато говорили про дітей України. ... Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути, – це мирне дитинство на рідній землі. Робимо все, щоб захистити це право", - написала Олена Зеленська.

Принцеса Анна, Олена Зеленська
Принцеса Анна зараз - навіщо принцеса Анна приїхала в Україну / t.me/FirstLadyOfUkraine

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як музичний продюсер Юрій Нікітін переживає розлучення зі співачкою Ольгою Горбачовою. 16 років тому пара вже розлучалася, проте пізніше відновила стосунки.

Також українська стрибунка Марина Бех-Романчук уперше прокоментувала скандал із допінгом, через який їй довелося поставити спортивну кар'єру на паузу.

Читайте також:

Про персону: принцеса Анна

Королівська принцеса Анна - молодша сестра короля Великої Британії Чарльза III і єдина донька королеви Єлизавети II. 17-а в черзі престолонаслідування (на момент народження була третьою). У зв'язку з королівськими обов'язками принцеса Анна є патроном понад 300 благодійних організацій, а свою діяльність розвиває в галузях захисту прав дітей, розвитку науки і спорту, в питаннях потреб людей з інвалідністю. Також у сфері її інтересів охорона здоров'я в країнах, що розвиваються.

Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

