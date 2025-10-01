Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

Російський співак, який мовчить про вторгнення РФ в Україну, повідомив про втрату.

https://glavred.net/starnews/leontev-soobshchil-o-tyazheloy-utrate-chto-sluchilos-10702943.html Посилання скопійоване

Валерій Леонтьєв поділився особистим/ колаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/

Коротко:

Кого втратив Валерій Леонтьєв

Що він сам розповів про втрату

Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, втратив друга - композитора Юрія Чернавського.

Леонтьєв, як пишуть російські пропагандисти, Леонтьєв сильно переживає таку втрату.

відео дня

"Ті, хто чув пісні Юри Чернавського, вже не могли їх забути або стерти з пам'яті, та й навіщо? Його музика була пронизана сонцем, радістю, світлим сумом і, звичайно ж, надією. Усе його життя було очікуванням і надією. Сподіваюся, що його нездійснені мрії здійсняться в наступному житті, вони стануть музикою, і ті, хто любили і люблять його, цю музику почують", - заявив Леонтьєв.

Валерій Леонтьєв розповів про втрату/ Фото: mk.ru

Зазначимо, 29 вересня стало відомо про те, що у віці 78 років пішов із життя радянський, німецький і американський композитор Юрій Чернавський. Причина смерті музиканта не розкривається.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, раніше Главред повідомляв, що Валерій Леонтьєв опинився в числі тих, хто в лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, покинув країну-окупанта. Він осів у Маямі, США, де вже багато років живе і працює його дружина, і де подружжя має нерухомість.

А також Лайма Вайкуле в завуальованій формі розкрила позицію свогоколеги, легендарного співака Валерія Леонтьєва з приводу повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред